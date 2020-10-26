Вопрос целесообразности создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей сейчас требует дискуссии в обществе. Такое заявление сделали в "Слуге народа" после объявления предварительных результатов всенародного опроса.

Украинцы 25 октября отвечали на пять вопросов от Владимира Зеленского. Одно с ним касалось возможности создания свободной экономической зоны на Донбассе. О дальнейших шагах в связи с реакцией людей на такую идею проинформировал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет 24 канал.

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Что касается свободной экономической зоны, то с учетом масштаба поддержки этот вопрос еще нуждается в дискуссии в обществе,

– отметил Корниенко.

К слову, "Слуга народа" опубликовала результаты обработки 75% анкет опроса. Согласно них, меньшая половина украинцев (47%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Почти столько же (46,48%) выступили против.

Как украинцы ответили на другие вопросы всенародного опроса

Пожизненное заключение за масштабную коррупцию поддержали 82,97% украинцев, принявших участие в опросе. Эта идея не понравилась лишь 13,87% респондентам;

Сокращение количества нардепов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, а не поддержали – 7,12%;

Легализацию медицинского каннабиса поддержали 64,88% респондентов, а не поддержали – 29,53%;

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления территориальной целостности поддержали 74,21% участников опроса, но 17,21% – против этого.

Все детали того, как происходил всенародный опрос, читайте по ссылке.