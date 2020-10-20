Одним из вопросов на всеукраинском опросе от Владимира Зеленского будет возможность введения свободной экономической зоны на Донбассе. Правда, как показывает социология, только треть населения Украины поддерживает такую идею.

Даже на востоке Украины, в том числе и на самом Донбассе, за это высказались лишь 45,8% опрошенных. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

Интересно Волонтеры в белых накидках и отчеты в телеграм: как будут проводить опрос Зеленского

Поддерживают ли украинцы создание ВЭС на Донбассе:

поддерживают – 33,5%,

не поддерживают – 45,3%,

затрудняются ответить – 20,5%.

Какое мнение у жителей регионов:

запад – 27,1% "за" и 53,1% "против",

центр – 28,1% "за" и 50,8% "против",

юг – 37,1% "за" и 32,7% "против".

Позиция жителей востока, в частности Донбасса:

поддерживают – 45,8%,

не поддерживают – 35,5%,

затрудняются ответить – 18,2%.



Что украинцы думают о свободной экономической зоне на Донбассе / Инфографика КМИС

Интересно также, что больше тех, кто поддерживает создание ВЭС, есть среди украинцев, которые планируют принимать участие во всеукраинском опросе – 36,4% против 31,3%.

Зато среди тех, кто не собирается принимать участия в опросе, большая доля тех, кто не поддерживает свободную экономическую зону – 49,7% против 44%.



Что украинцы думают о свободной экономической зоне на Донбассе / Инфографика КМИС

Этот опрос провели в течение 17 – 19 октября путем случайной выборки мобильных телефонов. Опросили 505 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 4,5%.