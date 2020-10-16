По предварительным подсчетам, стоимость реинтеграции Донбасса после войны составит около 10 миллиардов долларов. Это огромная часть государственного бюджета Украины. Поэтому советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что для частичного покрытия этих расходов рассматривают создание свободной экономической зоны на Донбассе.

Свободную экономическую зону планируют создать не только на ныне оккупированных территориях, но и на всем Донбассе, рассказал Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.

Интересно Большинство – против: что украинцы думают о свободной экономической зоне для Донбасса

Эта идея довольно давно обсуждается в Офисе президента. Исходя из этой задачи, происходит постоянная наработка возможных решений,

– подчеркнул экономист.

Он подчеркнул, что по предварительным данным, реинтеграция всего Донбасса будет стоить около 10 миллиардов долларов. Это почти 300 миллиардов гривен или почти четверть прошлогоднего докризисного государственного бюджета.

Олег Устенко объяснил, что подконтрольная Украине часть Донбасса тоже нуждается в дополнительном финансировании, а возможности госбюджета ограничены. В 2020 году, например, из-за кризиса дефицит составил фактически сумму, необходимую на реинтеграцию восточных территорий.

"Удвоить дефицит невозможно. Нужно искать какие-то пути. Часть госрасходов придется переориентировать на эту территорию, когда наступит мир. Если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора", – отметил советник президента.

К слову Свободная экономическая зона только на Донбассе – это плохо: эксперт объяснил причину

Почему на реинтеграцию нужны деньги

Экономист объясняет, что из-за войны на Донбассе уничтожены индустрия, инфраструктура, а самое главное – доверие инвесторов. Поэтому чтобы вернуть последних, нужно сделать так, чтобы инвестирование в Донбасс было более чем выгодным.

В качестве одного из стимулов для инвесторов рассматривают возможность создания свободной экономической зоны. К слову, этот вопрос Владимир Зеленский даже вынес на так называемый всеукраинский опрос.

Такое решение президента его советник объясняет политизацией значительной части экономических процессов в Украине. Мол, разные политсилы могут использовать это для собственного пиара.

Необходимо консолидированное мнение. Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств,

– объяснил Олег Устенко.

Резюмируя, он согласился, что такой шаг может привести к росту контрабанды, но подчеркнул, что прежде всего это нужно малому бизнесу. "В перспективе свободной экономической зоны – вся Украина. Должно быть поэтапное движение", – заявил экономист.