Киев ожидает ответа от ОБСЕ на предложенный украинской делегацией "План совместных шагов" по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности он предусматривает создание свободной экономической зоны. Однако это может стать опасным решения для Украины.

Свободная экономическая зона превратится в черную дыру. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил финансист Сергей Фурса.

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"В интервью господин Ермак также говорил, что он хочет на Западной Украине создать свободную экономическую зону, но это очень-очень опасная идея создавать где-то в стране такое. То есть мы не создаем одну общую, свободную экономическую зону по всей стране, а разрушим конкуренцию, создавая какие-то отдельные зоны, которые будут играть в пользу определенным личностям ", – пояснил Фурса.

Приведет ли это к миру на Донбассе

Он объяснил: "Я не думаю, что это единственная составляющая мира, я думаю, что это единственное не изменчивое, что они могли вынести на так называемый референдум (речь идет об опросе Зеленского на выборах – 24 канал) одновременно показав, что они хотят мира. Потому что они, как всегда, на растяжке ".

Они хотели показать и «ватному» электорату смотрите мы за мир с Россией, "дружба, жвачка". А как показать? Вот свободная экономическая зона на Донбассе означает, что мы за мир. Но они понимали, что проукраинский электорат не примет капитуляционные лозунги и поэтому они сказали – вот только свободная экономическая зона, только так, – отметил эксперт.

Сергей Фурса о свободной экономической зоне: смотрите видео 24 канала

"План совместных шагов": что он предусматривает