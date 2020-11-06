Это очень опасно, – Фурса выступил категорически против свободной экономической зоны
Киев ожидает ответа от ОБСЕ на предложенный украинской делегацией "План совместных шагов" по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности он предусматривает создание свободной экономической зоны. Однако это может стать опасным решения для Украины.
Свободная экономическая зона превратится в черную дыру. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил финансист Сергей Фурса.
К слову В Кремле отреагировали на предложенный Украиной "План совместных шагов" по Донбассу
"В интервью господин Ермак также говорил, что он хочет на Западной Украине создать свободную экономическую зону, но это очень-очень опасная идея создавать где-то в стране такое. То есть мы не создаем одну общую, свободную экономическую зону по всей стране, а разрушим конкуренцию, создавая какие-то отдельные зоны, которые будут играть в пользу определенным личностям ", – пояснил Фурса.
Приведет ли это к миру на Донбассе
Он объяснил: "Я не думаю, что это единственная составляющая мира, я думаю, что это единственное не изменчивое, что они могли вынести на так называемый референдум (речь идет об опросе Зеленского на выборах – 24 канал) одновременно показав, что они хотят мира. Потому что они, как всегда, на растяжке ".
Они хотели показать и «ватному» электорату смотрите мы за мир с Россией, "дружба, жвачка". А как показать? Вот свободная экономическая зона на Донбассе означает, что мы за мир. Но они понимали, что проукраинский электорат не примет капитуляционные лозунги и поэтому они сказали – вот только свободная экономическая зона, только так, – отметил эксперт.
Сергей Фурса о свободной экономической зоне: смотрите видео 24 канала
"План совместных шагов": что он предусматривает
- "План совместных шагов" предлагает прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.
- Документ требует, чтобы незаконные вооруженные формирования боевиков были выведены из этой территории и, более того, распущены.
- После этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.
- Если все эти предложения согласится выполнить российская сторона, Украина будет готова назначить местные выборы в Донбассе на 31 марта 2021 года.
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