Свободную экономическую зону нужно создавать не только на Донбассе, а на всей территории Украины. В противном случае это может создать неравенство между общинами.

До тех пор, пока Украина не занимает высоких позиций в мировом рейтинге как страна, создание свободной экономической зоны должно происходить на всей территории государства. Об этом политический эксперт Александр Солонтай заявил в эфире программы "69" на 24 канале.

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Эксперт отметил, что экономика должна развиваться во всех уголках Украины.

Нельзя создать свободную экономическую зону в Донецкой и Луганской области и при этом не внедрить ее в Нововолынске или в Червонограде,

– добавил Солонтай.

По мнению политического эксперта, многим городам в Украине нужно предоставить еще много инструментов для экономического развития, чтобы местные общины могли "подняться". Солонтай заявил, что в Украине есть экономически слабые города и села по всей территории государства.

Свободная экономическая зона только на Донбассе – это плохо

Эксперт отметил, что предоставление такой возможности только конкретной территории может иметь плохие последствия для Украины. В частности, по его словам, это поставит под сомнение соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает равенство всей территории Украины, и соглашение со Всемирной торговой организацией. В определенное время ради этого как раз отменяли свободные экономические зоны.

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"Маленькому городку на Западной Украине, где разруха и депрессия, мы не даем благоприятные льготные налоговые условия, а аналогичному на востоке – даем, – подчеркнул эксперт.

Солонтай отметил, что сейчас очень важно бороться с коррупцией и другими весомыми проблемами по всей Украине. По его словам, надо расширить возможности для экономического развития, чтобы все имели возможность пользоваться ими.

Почему выбрали именно такой вопрос

По мнению эксперта, вопрос о внедрении свободной экономической зоны на Донбассе выбрали не случайно. Как он отметил, Зеленский и другие депутаты из "Слуги народа" хотят быть на местных выборах политической силой, которая выступает за мир. Еще одна причина – подтвердить эту риторику для всех украинцев, чтобы увеличить уровень поддержки на юге и востоке Украины.

Справка. Владимир Зеленский 13 октября 2020 года анонсировал 5 вопросов, на которые украинцы смогут ответить 25 октября, в день проведения местных выборов. Подробнее об этом – читайте здесь.