Сын Трампа переболел COVID-19: детали
COVID-19 обнаружили у младшего сына президента США Дональда Трампа 14 – летнего Бэррона. Он уже переболел – недуг у ребенка прошел без симптомов.
Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что диагноз у сына подтвердился сразу после того, как заболела она и Дональд Трамп. Ее заявление опубликовали на сайте Белого дома.
Обратите внимание Трамп хотел выйти на публику в футболке с Суперменом, когда выписывался из больницы, — NYT
Она рассказала, что рада за то, что все переболели одновременно. "Мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе", – сказала первая леди.
К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы,
– рассказала о сыне Мелания Трамп.
Позже Бэррон Трамп сдал еще один тест на коронавирус – он оказался отрицательным.
Как переболела COVID-19 первая леди
Мелания Трамп отметила, что перенесла болезнь тяжелее, чем сын. Она чувствовала слабость, ломоту в теле, был кашель и головная боль. Также она все время чувствовала усталость.
Она также уже сдала последний тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
Что известно о COVID-19 у Трампов
- О том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заразившихся коронавирусом стало известно 2 октября 2020 года. Президента госпитализировали в стационар в военно-медицинском госпитале.
- 5 октября Трампа выписали из больницы. Он вернулся в Белый дом, а уже 10 октября провел предвыборный митинг.
- Впоследствии стало известно, что президента США лечили экспериментальным медицинским препаратом. Это лечебное средство состояло из антител людей, выздоровевших от COVID-19.
- Журналисты провели расследование и обнаружили, что 3-дневное лечение Дональда Трампа могло стоить американцам более 100 тысяч долларов.