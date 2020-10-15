COVID-19 обнаружили у младшего сына президента США Дональда Трампа 14 – летнего Бэррона. Он уже переболел – недуг у ребенка прошел без симптомов.

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что диагноз у сына подтвердился сразу после того, как заболела она и Дональд Трамп. Ее заявление опубликовали на сайте Белого дома.

Обратите внимание Трамп хотел выйти на публику в футболке с Суперменом, когда выписывался из больницы, — NYT

Она рассказала, что рада за то, что все переболели одновременно. "Мы могли заботиться друг о друге и проводить время вместе", – сказала первая леди.

К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы,

– рассказала о сыне Мелания Трамп.

Позже Бэррон Трамп сдал еще один тест на коронавирус – он оказался отрицательным.

Как переболела COVID-19 первая леди

Мелания Трамп отметила, что перенесла болезнь тяжелее, чем сын. Она чувствовала слабость, ломоту в теле, был кашель и головная боль. Также она все время чувствовала усталость.

Она также уже сдала последний тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Что известно о COVID-19 у Трампов