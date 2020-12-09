В НАБУ не выступают за лишение свободы за ложное декларирование. Однако мягкая санкция за соответствующие действия дает органам предварительного расследования и суда только 2 года для привлечения к ответственности.

То есть за 2 года нужно успеть провести расследование, а прокуратура должна обеспечить поддержание государственного обвинения. В то же время должен быть приговор суда. Об этом в спецэфире 24 канала по случаю Дня борьбы с коррупцией рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

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Он отметил, что если принимать во внимание активы, которые находятся в Украине, то 2 лет для расследования более чем достаточно. Однако топ-чиновники предпочитают активы, которые находятся за рубежом, отметил Артем Сытник.

Самое оптимистичное быстрое выполнение международно-правового поручения может длиться 6 -7 месяцев. А если говорить о других оффшорных зонах, например о Панаме – это 1,5-2 года,

– сообщил глава НАБУ.

По его словам, в НАБУ только докажут факт того, что есть активы, которые не включены в декларацию и "поблагодарят". Некоторые политики говорят о посадке, однако умышленно лишают эффективных инструментов борьбы с коррупцией, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также Артем Сытник напомнил, что ответственность за недекларирование – это относительно небольшой сегмент дел, что расследуют НАБУ.

Спецэфир "Когда будут сажать" с Сытником, Новиковым и Грищуком: смотрите видео 24 канала

Закон о ложном декларировании: главное

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за ложное декларирование. Сейчас за ложь о состоянии предусмотрен штраф и ограничение свободы.

В частности, внесение в декларации недостоверных сведений суммой от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен. Или – общественными работами с лишением права занимать отдельные должности на срок до 3 лет.

гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен. Или – общественными работами с лишением права занимать отдельные должности на срок до 3 лет. В случае, если чиновник не укажет состояние более чем на 8,5 миллиона – сумма штрафа увеличится до 85 тысяч гривен. Также есть вероятность ограничения свободы до 3 лет с лишением права на определенные должности.

– сумма штрафа увеличится до 85 тысяч гривен. Также есть вероятность ограничения свободы до 3 лет с лишением права на определенные должности. В то же время НАПК раскритиковало документ. В агентстве отметили, что он не угрожает коррупционерам заключением, а создает для них "санитарные" условия.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал соответствующий законопроект 7 декабря.

Справка. 27 ноября Конституционный Суд отменил антикоррупционную реформу в Украине. Соответствующее решение принесло крайне негативные последствия, в частности, государство могло потерять безвиз. Подробнее о конституционном кризисе – читайте здесь.