Вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника уже обсуждают несколько месяцев. Глава КСУ уверял, что его назначение – неконституционно. Сам Сытник прокомментировал свою возможную отставку и ответил, какие у него планы.

Он заверил, что эффективная работа НАБУ не зависит только от его присутствия в должности. Сытник сказал в эфире спецвыпуска ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале, что не собирается покидать пост.

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Да, конечно, я остаюсь. Руководство остается, детективы остаются и надеюсь, что это все еще будет долго – с Сытником или без,

– заверил директор НАБУ.

По его словам, орган не должен привязываться к конкретной фамилии или лицу. "Важно, кто будет первым руководителем, чтобы запустить процесс. Мы должны запустить его так, чтобы он действовал автоматически, без привязки к конкретному лицу", – подытожил Сытник.

Спецэфир ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале: смотрите видео

Предполагаемая отставка Сытника: коротко