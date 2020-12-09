Сытник ответил, остается ли работать в НАБУ: Надеюсь, это еще будет долго
Вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника уже обсуждают несколько месяцев. Глава КСУ уверял, что его назначение – неконституционно. Сам Сытник прокомментировал свою возможную отставку и ответил, какие у него планы.
Он заверил, что эффективная работа НАБУ не зависит только от его присутствия в должности. Сытник сказал в эфире спецвыпуска ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале, что не собирается покидать пост.
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Да, конечно, я остаюсь. Руководство остается, детективы остаются и надеюсь, что это все еще будет долго – с Сытником или без,
– заверил директор НАБУ.
По его словам, орган не должен привязываться к конкретной фамилии или лицу. "Важно, кто будет первым руководителем, чтобы запустить процесс. Мы должны запустить его так, чтобы он действовал автоматически, без привязки к конкретному лицу", – подытожил Сытник.
Спецэфир ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале: смотрите видео
Предполагаемая отставка Сытника: коротко
- КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в августе 2020 года.
- Там пояснили, что 5 президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, когда назначал Сытника.
- В НАБУ отреагировали на решение КСУ – там назвали его "политически мотивированным".
- Окружной админсуд Киеве 26 октября принял решение о том, что Сытника необходимо отстранить от должности. Несмотря на это, директор НАБУ должен был передать свои полномочия кому-то из заместителей. Он имел на это месяц.
- В Офисе Президента заявили, что будут обжаловать такое решение суда.
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