Украина годами продолжает бороться с коррупцией. В частности, в 2014 году власти заявляли, что государство должно стать зоной мощной антикоррупционной операции. Но до сих пор украинцы не видят результата многочисленных реформ.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что еще 5 лет назад прогресса не было. Сейчас ситуация другая. Об этом он сообщил в эфире спецвыпуска ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале.

Обратите внимание Сытник ответил, остается ли работать в НАБУ: Надеюсь, это еще будет долго

Первый шаг для преодоления коррупции

По его словам, сейчас есть много громких дел, которые активно расследуют.

То, что такие дела появились – это первый шаг в антикоррупционной реформе. Сейчас нужно сделать последний, но самый важный шаг – это завершить расследование,

– отметил Сытник.

Он также добавил, что их незавершение – это испытание относительно политической воли избирателей.

Какой механизм работает

Директор НАБУ заметил, что нужно соблюдать цепной принцип. "Мы сделали свою работу, задокументировали ее передали прокурору. Он тоже сделал свою работу. Затем передал его в суд, который принял решение. Только так этот механизм работает", – сказал Сытник.

Спецэфир ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале: смотрите видео

Раскрытие коррупционных преступлений в Украине: цифры

В 2020 году количество переданных в суд уголовных производств с обвинительными актами увеличилась на 40% (от 1291 (в 2019 году) – до 1764).

Всего за коррупцию в Украине осудили 408 человек.

К уголовной ответственности привлечены 2937 человек, из них 923 – правоохранители, 165 – депутаты различных уровней, 21 – прокурор.

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