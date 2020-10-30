Директор НАБУ прокомментировал скандальное решение Конституционного Суда, которое фактически отменяет ответственность чиновников за незаконное обогащение. Артем Сытник добавил, что судьи, которые принимали это решение, имели конфликт интересов.

Сытник объяснил, что судьи "фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности". Об этом директор НАБУ сказал в эфире "Радио Свобода".

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Он отметил, что в тех уголовных производствах НАБУ, которые пришлось остановить из-за решения КСУ, фигурируют и сами судьи Конституционного Суда.

Это не первое решение, направленное против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ) касается судей Конституционного Суда,

– заявил глава НАБУ.

Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в процессах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело "полную проверку".

Реакция на скандальное решение КСУ: главное

В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда об отмене е-декларирования. Это может стать основанием для временной остановки безвизового режима для Украины.

Послы G7 подчеркнули, что встревожены такими новостями. Они отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.

Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО 29 октября. Президент Украины осудил такое решение суда и заявил, что Украина его не воспримет. Также он добавил, что система е-декларирования в Украине будет работать.

Под зданием Конституционного Суда Украины 30 октября состоялся протест. Люди митинговали из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.



КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала