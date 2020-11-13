Артем Сытник заявил, что если до конца 2020 года Украина не урегулирует ответственность за недостоверное е-декларирование, то эта норма сможет вступить в силу не ранее 2022 года. Сейчас все дела, которые расследовались по этой статье, закрывают.

Что сказал Сытник

Чиновники, которые внесут в декларации сведения о своих доходах за 2020 год, могут избежать ответственности. Об этом Сытник сообщил 13 ноября на онлайн-конференции, сообщает 24 канал.

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Может возникнуть такая ситуация, что Рада не успевает и принимает закон (об ответственности за ложь в декларациях – 24 канал), к примеру, 20 января. Чиновники подадут декларации на Новый год, условно до 20 января, и фактически к этим декларациям за 2020 год нельзя будет применять статью,

– пояснил Сытник.

В случае, если парламент не успеет до 31 декабря восстановить статью, то возможность имплементации закона появится лишь в апреле 2022 года.

По словам Сытника, решение об отмене ответственности за ложь в декларациях – часть большого плана. Его начали реализовывать еще в феврале 2019 года.

Тогда, по его словам, был целый ряд последовательных решений: отмена ответственности за незаконное обогащение, полномочий НАБУ по подаче исков о признании сделок недействительными, а также признание незаконным назначения Сытника директором антикоррупционного бюро.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд принял решение об отмене уголовной ответственности за ложные данные в е-декларациях. Так, суд фактически разрешил чиновникам врать о собственных доходах. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков внес законопроект о возобновлении отмененной статьи. Подробнее о скандальном решении суда – читайте здесь.