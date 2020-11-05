Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк на заседании комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представил законопроект, меняющий нормы налогообложения табачных изделий.

В случае принятия такой закон будет выгоден вовсе не бюджету, а конкретным производителям, пишет "РБК-Украина".

Предложенный Петруняком законопроект №3044-я предусматривает повышение адвалорной ставки с 12% до 16%.

Суть адвалора заключается в том, чтобы облагать дополнительным налогом сигареты премиального или высшего ценового сегмента. То есть, чем дороже сигареты, тем больше налогов заплатит их производитель,

– пояснили журналисты.

Сейчас такой ставкой облагаются сигареты стоимостью выше 51,06 гривен за пачку. Таким образом, повышение адвалорной ставки будет выгодно производителям, в чьем портфеле практически нет премиальных сигарет. Среди украинских производителей таким критериям отвечает лишь Львовская (Винниковская) табачная фабрика, отмечает СМИ.

На то, что законопроект Петруняка имеет все признаки лоббизма и нечестной ценовой конкуренции табачных компаний, указывают и коллеги депутата по парламентскому комитету. Однако Петруняк ссылается на выгоды для бюджета.

В то же время эксперты пришли к заключению, что адвалорные ставки никак не влияют на рост налоговых сборов. На данный момент в Украине 80% рынка не платят такой налог, поскольку выпускают дешевые сигареты. В случае роста адвалорной ставки производители будут просто сокращать премиальный сегмент, число плательщиков адвалора станет еще меньше.

Это – классический пример того, что поднятие ставок налогов не приводит к росту доходов бюджета,

– комментирует заместитель министра финансов Светлана Воробей.

В странах Евросоюза от повышения адвалорных ставок отказались еще в 2010 году, поскольку рост бюджетных доходов они не приносят, но провоцируют ценовые войны между производителями табачных изделий. За это время 24 страны ЕС снизили адвалорные ставки.