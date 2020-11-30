Табуретки в маршрутках: в Ивано-Франковске решили проблему с запретом стоячих мест
Из-за карантинных ограничений в городах Украины запрещены стоячие места в маршрутках. Впрочем для перевозчиков Ивано-Франковска это лишь возможность проявить креативность.
Так, в одной из маршруток решили эту проблему необычно и достаточно просто – доставили стулья в свободное пространство в транспорте. О таких карантинных технологиях говорится в одном из франковских сообществ в фейсбуке.
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Франковские перевозчики самостоятельно увеличили количество сидячих мест в общественном транспорте. Так как, если пассажиры в салоне будут стоять, то водители рискуют заплатить немалый штраф.
Как сообщается, в маршрутке, которая курсировала по номеру 24, для пассажиров поставили табуретки.
Новейшие технологии в маршрутках во время карантина в Ивано-Франковске,
– говорится в посте Михаила Ивася.
Во Франковской маршрутке доставили табуретки / Фото со страницы "Франківчани"
Табуретки вместо сидений / Фото со страницы "Франківчани"
Как реагируют горожане
В комментариях под постом люди возмущаются, что это опасно и совсем не допустимо. Они считают, что так перевозчики хотят заработать больше денег. Другие же смеются с такого ноу-хау.
Вот, что они пишут (стиль сохранен):
- "Про техніку безпеку на цьому маршруті не чули";
- "То для того, щоб більше сидячих місць було... Не можуть нажертись грошей";
- "Жесть...а кухонний столик забули. А ще краще барстійку з барменом замість контролера";
- "Пропоную продати технологію за кордон. Наприклад, в Індію. Всі ж бачили їхні поїзди, коли люди на дахах сидять";
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