Из-за карантинных ограничений в городах Украины запрещены стоячие места в маршрутках. Впрочем для перевозчиков Ивано-Франковска это лишь возможность проявить креативность.

Так, в одной из маршруток решили эту проблему необычно и достаточно просто – доставили стулья в свободное пространство в транспорте. О таких карантинных технологиях говорится в одном из франковских сообществ в фейсбуке.

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Франковские перевозчики самостоятельно увеличили количество сидячих мест в общественном транспорте. Так как, если пассажиры в салоне будут стоять, то водители рискуют заплатить немалый штраф.

Как сообщается, в маршрутке, которая курсировала по номеру 24, для пассажиров поставили табуретки.

Новейшие технологии в маршрутках во время карантина в Ивано-Франковске,

– говорится в посте Михаила Ивася.



Во Франковской маршрутке доставили табуретки / Фото со страницы "Франківчани" Во Франковской маршрутке доставили табуретки / Фото со страницы "Франківчани"



Табуретки вместо сидений / Фото со страницы​ "Франківчани"

Как реагируют горожане

В комментариях под постом люди возмущаются, что это опасно и совсем не допустимо. Они считают, что так перевозчики хотят заработать больше денег. Другие же смеются с такого ноу-хау.

Вот, что они пишут (стиль сохранен):