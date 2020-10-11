В Таджикистане "местный Лукашенко" проводит выборы без оппозиции
В Таджикистане 11 октября избирают президента страны. Кандидатами зарегистрировали 5 представителей политических сил, в том числе "вечного" президента Эмомали Рахмона. К участию не допустили лидера оппозиции Саидджафара Усмонзода.
О ходе президентских выборов в Таджикистане рассказывают российские СМИ, сообщает 24 канал.
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Ход выборов:
- В 6 часов утра 11 октября открылись 3 тысячи 375 избирательных участков в 68 избирательных округах. Также 39 участков работают за рубежом.
- По данным местной избирательной комиссии, право голоса имеют 4 миллиона 943 тысячи 289 избирателей. Голосование длится до 20 часов.
- После 13 часов дня – через 7 часов после начала голосования – комиссия признала выборы состоявшимися. Основанием для этого было участие в выборах более 50% избирателей.
- Предварительные результаты выборов объявят в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные – не позднее чем через две недели после окончания выборов.
Кандидаты на выборах:
- Эмомали Рахмон, действующий президент с 1994 года – от " Народно-Демократической партии",
- Рустам Латифзода – от "Аграрной партии",
- Абдухалим Гафорзода – от "Социалистической партии",
- Рустам Рахматзод – от "Партии экономических реформ",
- Миродж Абдуллоев – от "Коммунистической партии".
Главе оппозиционной "Демократической партии" Саидджафару Усмонзоди избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом. Мол, ему не удалось собрать необходимое для этого количество подписей избирателей.
Кратко об Эмомали Рахмоне:
- Это бессменный президент Таджикистана с 1994 года. К слову, в это самое время Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. За это Рахмона часто сравнивают с белорусским диктатором.
- К слову, избирательная комиссия в Таджикистане постоянно показывает "уверенную победу" Эмомали Рахмона с долей голосов в 70% – 85%.
- Интересным моментом в его биографии являются сразу три государственные награды Украины, и это не опечатка. Говорится об Ордене князя Ярослава Мудрого I степени, Орден "За заслуги" I степени и именное огнестрельное оружие. Их он получал во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.