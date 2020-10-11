В Таджикистане 11 октября избирают президента страны. Кандидатами зарегистрировали 5 представителей политических сил, в том числе "вечного" президента Эмомали Рахмона. К участию не допустили лидера оппозиции Саидджафара Усмонзода.

О ходе президентских выборов в Таджикистане рассказывают российские СМИ, сообщает 24 канал. Тем временем В Кыргызстане утвердили нового премьера – Садыра Жапарова: что о нем известно Ход выборов: В 6 часов утра 11 октября открылись 3 тысячи 375 избирательных участков в 68 избирательных округах. Также 39 участков работают за рубежом.

По данным местной избирательной комиссии, право голоса имеют 4 миллиона 943 тысячи 289 избирателей. Голосование длится до 20 часов.

После 13 часов дня – через 7 часов после начала голосования – комиссия признала выборы состоявшимися. Основанием для этого было участие в выборах более 50% избирателей.

Предварительные результаты выборов объявят в течение 24 часов после окончания голосования, а окончательные – не позднее чем через две недели после окончания выборов. Кандидаты на выборах: Эмомали Рахмон, действующий президент с 1994 года – от " Народно-Демократической партии",

Рустам Латифзода – от "Аграрной партии",

Абдухалим Гафорзода – от "Социалистической партии",

Рустам Рахматзод – от "Партии экономических реформ",

Миродж Абдуллоев – от "Коммунистической партии". Главе оппозиционной "Демократической партии" Саидджафару Усмонзоди избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом. Мол, ему не удалось собрать необходимое для этого количество подписей избирателей. Кратко об Эмомали Рахмоне: Это бессменный президент Таджикистана с 1994 года. К слову, в это самое время Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. За это Рахмона часто сравнивают с белорусским диктатором.

К слову, избирательная комиссия в Таджикистане постоянно показывает "уверенную победу" Эмомали Рахмона с долей голосов в 70% – 85%.

Интересным моментом в его биографии являются сразу три государственные награды Украины, и это не опечатка. Говорится об Ордене князя Ярослава Мудрого I степени, Орден "За заслуги" I степени и именное огнестрельное оружие. Их он получал во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.