Недалеко от от столицы Таиланда 11 октября автобус столкнулся с поездом. В результате аварии много людей получили травмы, а жизнь 20 пассажиров оборвалась.

Обстоятельства аварии в Таиланде

Столкновение произошло примерно в 50 километрах к востоку от Бангкока. Об этом сообщает Bangkok Post.

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Пассажирский автобус ехал в храм в провинции Чачоенгсао на церемонию по случаю окончания буддийского поста. Однако на железнодорожных путях автобус столкнулся с поездом. В результате 20 пассажиров погибли, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

От столкновения автобус перевернулся на бок, а верхнюю часть просто сорвало. Спасатели заявили, что для подъема автобуса нужен кран. В то же время местные службы спасения не исключают, что количество пострадавших и раненых может возрасти.

Кто виноват в аварии

Всего в автобусе находились 60 человек. Свидетели происшествия отметили, что у железнодорожного переезда не было барьера, но они услышали шум сигнализации поезда незадолго до страшной аварии. Раненых отправили в больницы Бан Пхо, Пхуттасоторн и Касемрат в районе Муанг.

Сейчас местные правоохранители устанавливают причины аварии.



В Таиланде автобус столкнулся с поездом / Фото AFP



Жертвами столкновения автобуса и поезда в Таиланде стали 20 человек / Фото AFP