В Таиланде по случаю дня рождения короля Рамы 10 помиловали 16 осужденных украинцев. 7 из них выйдут на свободу, еще нескольким сократили срок заключения.

Так, двум украинцам немного уменьшили тюремный срок, не учитывая время, проведенное в исправительном учреждении. Еще семерым срок сократили наполовину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

Читайте также Почти 20 тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в Таиланде: видео

В посольстве заверили, что будут прилагать максимальные усилия для соблюдения прав и интересов украинцев в Таиланде, Лаосе и Мьянме. В частности, тех, кто находится в тюрьмах.

Почему украинцев помиловали

В Таиланде с августа по декабрь продлится помилование заключенных, в том числе украинцев. Все по причине дня рождения тайского монарха Рамы Х.

Что этому предшествовало

Омбудсмен Украины Людмила Денисова в 2019 году заявила, что поедет в Таиланд. Она намеревалась попытаться вызволить украинцев Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского, которых приговорили к 25 годам заключения якобы за незаконную перевозку наркотиков.

К слову, Минсоцполитики в 2017 году установило украинцам статус лиц, пострадавших от торговли людьми. В 2019 году этот статус им продлили.