Недавно в Таиланде заявили об изъятии рекордного количества наркотика кетамина. Мол, его общая стоимость достигает до миллиарда долларов. Однако впоследствии выяснилось, что с выводами несколько поспешили.

О рекордной партии наркотиков, найденных на одном из складов в Таиланде, правоохранители сообщили еще 12 ноября, об этом пишет CNN.

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Они заявили, что нашли 475 мешков общим весом в 11,5 тонн – внутри было белое гранулированное вещество. По результатам экспертизы, проведенной сразу на месте, это – кетамин. После этого об инциденте объявили власти.

И уже 24 ноября министр юстиции страны Сомсак Тепсутин объяснил, что случилась техническая ошибка. Повторное исследование в лаборатории показало, что в мешках – тринатрийфосфат. Его используют как пищевую добавку или в средствах для мытья.

Выяснилось, что вещество, которое используют для исследования, может становиться фиолетовым как при контакте с тринатрийфосфатом, так и с кетамином.



В Таиланде ошибочно объявили об изъятии наркотиков / Фото Office of the Narcotics Control Board



Не кетамин, а тринатрийфосфат / Фото Office of the Narcotics Control Board

Проверка все еще продолжается

Однако в Минюсте Таиланда все же не исключают, что в средстве для мытья таки могли прятать настоящие наркотики. Изъятые мешки все еще находятся в лаборатории, проводятся повторные экспертизы.

Заметим, что владельца вещества, который поднял столько шума, задержать не смогли – он убежал, как только увидел на складе правоохранителей.