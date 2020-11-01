К Филиппинам в ночь на 1 ноября приблизился тайфун Гони, который принес с собой сокрушительный ветер со скоростью 225 километров в час и проливные ливни. Сейчас известно о по меньшей мере 7 погибших в результате непогоды.

Разрушительный ураган приблизился к Филиппинам перед 5 утра 1 ноября, когда и начал свои разрушения. Об этом сообщает BBC.

К слову К Филиппинам приближается мощный тайфун Гони: тысячи людей эвакуируют

По данным местных властей, около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Известно уже о 7 погибших, многие люди сейчас считаются пропавшими без вести.

Гони вызвал затопление во многих регионах Филиппин, а также нарушил сеть электроснабжения. Власти закрыли аэропорт в Миниле, когда тайфун начал приближаться к аэропорту.

В сети уже начали публиковать кадры последствий непогоды на юго-востоке Азии. На них заметно, что в отдельных регионах дома подтопило под самые крыши, а целые улицы плывут вследствие мощных ливней.

Впрочем еще более впечатляющими являются последствия мощного ветра. В провинции Камаринс Сур мощный ураган раскачивал мост, словно обычную детскую скакалку.

This is bridge in Camarines Sur, Bicol! This is how strong Signal No. 5 Super Typhoon Rolly Keep praying everyone, PH ARMYs, kindly pray to our fellow ARMYs who are now in this situation Pray fro the Philippines! #RollyPH pic.twitter.com/Fq5DL4ZbgJ — ᴮᴱwinterbear️⁷ (@eternallybts7__) November 1, 2020

AGAIN



LET'S ALL PRAY TO ALL THE PEOPLE IN THE PHILIPPINES

PLEASE KEEP SAFE AND PLEASE STAY AT HOME IF POSSIBLE! EVACUATE IF NEEDED AND DON'T FORGET TO PRAY COZ GOD IS LISTENING TO US



PH ARMYs, mag ingat kayo pic.twitter.com/92q9kCzijG — ᴮᴱBillboard BTS Voting Team⁷ (@BillboardBTS20) November 1, 2020

This is the sound of one of the strongest storms ever witnessed on Planet Earth.



This is super typhoon #RollyPH

(#Goni) striking Albay, Philippines a few hours ago.pic.twitter.com/6ZgxmJCXYn — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 1, 2020

#RollyPH WATCH: Almost zero visibility in Nasugbu, Batangas to Alfonso, Cavite due to heavy rains and strong winds brought by Typhoon Rolly | @TriciahTerada pic.twitter.com/s3Gufwnd7M — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2020

#RollyPH WATCH: Heavy rains and powerful winds in Ligao, Albay due to Super Typhoon Rolly.



PAGASA says Rolly hit Tiwi, Albay at 7:20am, its second landfall after intensifying into a super typhoon.



Eric Lozada



More #RollyPH updates here: https://t.co/CFUE8XU1p2 pic.twitter.com/R0pJq4y8bf — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2020

This is so scary. This is from Albay, Bicol. Pray for the Philippines! #RollyPH



© pic.twitter.com/Wo0Yabq8dg — ᴮᴱwinterbear️⁷ (@eternallybts7__) November 1, 2020

Филиппины в юго-восточной Азии: карта