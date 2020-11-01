На Филиппинах сокрушительный тайфун Гони сносил все на своем пути: видео
К Филиппинам в ночь на 1 ноября приблизился тайфун Гони, который принес с собой сокрушительный ветер со скоростью 225 километров в час и проливные ливни. Сейчас известно о по меньшей мере 7 погибших в результате непогоды.
Разрушительный ураган приблизился к Филиппинам перед 5 утра 1 ноября, когда и начал свои разрушения. Об этом сообщает BBC.
К слову К Филиппинам приближается мощный тайфун Гони: тысячи людей эвакуируют
По данным местных властей, около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Известно уже о 7 погибших, многие люди сейчас считаются пропавшими без вести.
Гони вызвал затопление во многих регионах Филиппин, а также нарушил сеть электроснабжения. Власти закрыли аэропорт в Миниле, когда тайфун начал приближаться к аэропорту.
В сети уже начали публиковать кадры последствий непогоды на юго-востоке Азии. На них заметно, что в отдельных регионах дома подтопило под самые крыши, а целые улицы плывут вследствие мощных ливней.
Впрочем еще более впечатляющими являются последствия мощного ветра. В провинции Камаринс Сур мощный ураган раскачивал мост, словно обычную детскую скакалку.
Филиппины в юго-восточной Азии: карта
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