Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины посетил военных в зоне ООС. Он назвал это место "действительно крутым", ведь оно сделало нас сильными, решительными и уверенными в своих силах. В то же время Зеленский подчеркнул, что за это мы заплатили большую цену.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в День защитника Украины, говоря о нашей государственности, должны говорить прежде всего о Донбассе. Об этом президент Украины написал на своей странице в телеграме.

Важно Зеленский ко Дню защитника посетил военных в зоне ООС

Он отметил, что именно на Донбассе можно почувствовать, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны.

Наши защитники и защитницы уже седьмой год безупречно выполняют свой долг. Благодаря их преданности, смелости и пониманию, что именно мы – на стороне добра, у нашего государства есть особое место в истории. А действующая многодневная тишина – это прямое следствие именно силы и воли наших военных,

– отметил Зеленский.

Обратите внимание! За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 6 раз открывали огонь вблизи украинских позиций. Выстрелы в большинстве случаев не прицельные, но регулярные.

Президент отметил, что многие народы в мире только мечтают о своем собственном пути. В завершение президент поблагодарил каждого защитника и каждую защитницу нашего государства, а то, что они сделали – неоценимо.

У страны именно с такими защитниками всегда будет свой исторический шанс. Поверьте, мы его точно используем. Несмотря на сопротивление "старого мира",

– подытожил Зеленский.

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