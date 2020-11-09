В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали более 1 000 человек – в основном в Минске, а также в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов.

Кроме этого, они требуют освобождения политических заключенных и ответственности для тех, кто избивал и пытал мирных демонстрантов. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Валерий Калиновский, белорусский корреспондент "Радио Свобода".

Что происходит В Беларуси во время протестов задержали более тысячи человек: среди них есть известные люди

Калиновский: Отчаяния среди белорусов нет

Журналист отметил, что Лукашенко хочет подавить народный протест, а под репрессии в Беларуси попали уже около 20 тысяч человек. По его мнению, такие действия власти можно сравнить с подавлением "Солидарности" в Польше или репрессиями времен Сталина и Гитлера.

Однако среди белорусов отчаяния сейчас нет, ведь такая жестокая политика Лукашенко была ожидаема. За 26 лет он показал свое истинное лицо. Поэтому люди понимают, что заставить его выполнить условия мирных демонстрантов будет не легко, пояснил Калиновский.

Понимают, что он будет применять насилие, увольнять с работы, отчислять студентов из вузов. Это все продолжается и набирает обороты. Все понимают, что борьба будет продолжаться еще долго и разными способами,

– подчеркнул он.

"10% населения Минска выходили на протесты – это очень серьезная презентационная часть процесса. Возможно, такие воскресные марши себя исчерпали. Потому что фактически нет возможности собираться. Вероятно, будут какие-то другие формы мирного протеста. Но он не смолкает", – добавил корреспондент.

Белорусы требуют остановить репрессии

По словам Калиновского, 9 ноября к забастовке присоединились 5 рабочих "БелАЗа" и "Белкалия". Хотя это пока – отдельные работники, а не целые подразделения. Кроме этого, с требованиями остановить репрессии обратились 50 преподавателей Белорусского государственного университета.

Журналист заверил, что в обществе продолжается мирное сопротивление, Лукашенко не хотят признавать легитимно избранным президентом. События в августе показали, что выборов в Беларуси не было. Была спецоперация, которая предусматривала и которая привела к насильственному удержанию власти.

Этих выборов не признали в США и ЕС, в Украине. Главное, что их не признали сами белорусы. Если пройтись по улице и спросить, кто голосовал за Лукашенко, или кто-то его поддерживает, этого не будет, наверное,

– заметил Калиновский.

Он добавил, что режим Лукашенко пытается идти на какие-то уступки и организовывать диалог, прежде всего со студентами. Мол, чиновники пошли в аудитории, и студенты задают им конкретные вопросы.

Студенты на митинге в Минске 26 октября / Фото "Радио Свобода"

"Относительно всего они готовы говорить, только об одном не могут – были ли в Беларуси выборы, кого избрали и какой результат. На эту тему стараются ничего не говорить", – отметил корреспондент.

100 рабочих уволили из-за забастовок

Калиновский пояснил, что протесты рабочих – это то, чего больше всего боится Лукашенко. Это, в частности забастовки шахтеров и рабочих химического предприятия "Азот" в Гродно. Рабочие последнего провели самый массовый забастовку 26 октября, тогда несколько цехов остановили работу.

"Оказалось, что там очень крепкий коллектив. Люди ушли, хотя и не все. Администрация предприятия была вынуждена искать штрейкбрехеров в других химических предприятиях Беларуси", – добавил он.

Справка. Штрейкбрехер – это человек который отказывается участвовать в забастовке и работает, несмотря на нее. Как правило, штрейкбрехеры не являются работниками компании, а временно нанимаются на работу, чтобы сохранить производство.

По словам журналиста, 9 ноября на "Азоте" остановился один из цехов, администрация объясняет это технологическими причинами. Есть попытки устроить итальянскую забастовку (при такой забастовке персонал буквально придерживается служебных инструкций, из-за чего возникает замедление темпа).

"Надеяться, что все рабочие одновременно выйдут (на протест – 24 канал) и рухнет режим – трудно. Потому что за 3 месяца Лукашенко, его администрация и его руководители на местах подготовились к такому. Людей запугивают. 100 рабочих уже уволили за участие в забастовках", – отметил он.

Калиновский о забастовках в Беларуси: смотрите видео 24 канала