Такого не было даже при Януковиче: Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу
Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). В ней говорится о незаконном обогащении, электронном декларировании и полномочиях НАПК.
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Об этом написал в телеграме бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, суд принял решение по ходатайству депутатов от ОПЗЖ и "За майбутнє".
Проект раздали утром и за него уже проголосовали. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый,
– отметил Лещенко.
Таким образом, делает он вывод, Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу.
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