Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). В ней говорится о незаконном обогащении, электронном декларировании и полномочиях НАПК.

Конституционный суд отменил незаконное обогащение и лишил полномочий НАПК: что известно

Об этом написал в телеграме бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, суд принял решение по ходатайству депутатов от ОПЗЖ и "За майбутнє".

Проект раздали утром и за него уже проголосовали. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый,

– отметил Лещенко.

Таким образом, делает он вывод, Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу.

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