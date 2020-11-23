Такой грязи не было за всю жизнь, – Садовый о том, во сколько обошлась избирательная кампания
Эксперты назвали избирательную кампанию во Львове самой грязной в Украине на этих местных выборах. Впрочем, городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что она была и самой дорогой.
Об этом глава Львова сказал в эфире 24 канала. Также он прокомментировал результаты экзитполов.
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Мои оппоненты потратили более 10 миллионов долларов. И такой грязи, которую лили на меня я не припоминаю за всю свою жизнь,
– сказал Садовый.
Он также отметил, что львовяне дали четкий отпор и это и показали предварительные результаты. Он поблагодарил львовян и убежден, что такая ситуация объединила весь город.
"Львов никогда не будет терпеть партийных боссов, спонсоров, покровителей. Львов – город свободных людей. Это надо понимать", – ответил глава Львова.
Смотрите полностью видео разговора с Андреем Садовым:
Что известно о 2 туре выборов во Львове
- Во Львове во 2 туре местных выборов 22 ноября за пост мэра боролись действующий лидер Львова Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.
- По данным экзитполов, Садовый получил – 62,3% голосов избирателей, Синютка – 37,7% голосов избирателей.
Экзитполы выборов мэра Львова во втором туре / инфографика 24 канал
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