Эксперты назвали избирательную кампанию во Львове самой грязной в Украине на этих местных выборах. Впрочем, городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что она была и самой дорогой.

Об этом глава Львова сказал в эфире 24 канала. Также он прокомментировал результаты экзитполов.

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Мои оппоненты потратили более 10 миллионов долларов. И такой грязи, которую лили на меня я не припоминаю за всю свою жизнь,

– сказал Садовый.

Он также отметил, что львовяне дали четкий отпор и это и показали предварительные результаты. Он поблагодарил львовян и убежден, что такая ситуация объединила весь город.

"Львов никогда не будет терпеть партийных боссов, спонсоров, покровителей. Львов – город свободных людей. Это надо понимать", – ответил глава Львова.

Смотрите полностью видео разговора с Андреем Садовым:

Что известно о 2 туре выборов во Львове

Во Львове во 2 туре местных выборов 22 ноября за пост мэра боролись действующий лидер Львова Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

По данным экзитполов, Садовый получил – 62,3% голосов избирателей, Синютка – 37,7% голосов избирателей.

Экзитполы выборов мэра Львова во втором туре / инфографика 24 канал