Таможенная граница должна проходить чертой свободной экономической зоны: мнение эксперта
Создать свободную экономическую зону в Украине планируют не только на Донбассе, но и на западе страны. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, проект находится на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.
Старший экономист CASE Владимир Дубровский подтвердил, что понятие СЭЗ имеет много смыслов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Особенности свободной экономической зоны
По его словам, свободная экономическая зона может:
- иметь естественный характер. Это, например, экстерриториальные образования в Китае. Коммунистическая страна разрешала капитализм в определенных зонах, отгораживаясь от них границами;
- быть специальной экономической зоной, которой предоставляют привилегии. Так происходило в Донецке с 1999 года по 2005 год.
Он утверждал, что если действительно нет другого способа урегулировать вопрос Донбасса, то можно создать экстерриториальное образование.
Таможенная граница должна проходить границей СЭЗ. Кроме того, я считаю, что жители этой зоны не должны голосовать на общенациональных выборах,
– отметил Дубровский.
Другие СЭЗ в Украине
Экономист отметил, что ранее свободных экономических зон в Украине не было. Единственная почти СЭЗ была в одесском порту "Порто-франко". Все остальные были специальными зонами, где избранные имели возможность предоставлять налоги и работать в льготном режиме. Такой режим не будет иметь ничего хорошего ни для страны, ни для жителей территории.
Что такое свободная экономическая зона?СЭЗ – это часть территории страны, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. Там устанавливают льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.
Привлечение инвестиций
По мнению эксперта, в Китае СЭЗ создавали именно для того, чтобы туда привлечь резервные инвестиции. Но нельзя считать, что то, что сработало там, сработает и в Украине. Например, в Китае стабильная власть, а в Украине – нет.
СЭЗ на западе
"Я бы сказал, что не надо внедрять СЭЗ на западе. Надо создать хорошую транспортную инфраструктуру, которая бы объединила западные регионы со странами Евросоюза", – добавил экономист.
Идея СЭЗ на Донбассе: коротко
- Согласно результатам опроса Президента Украины Владимира Зеленского, только 46,7% украинцев поддержали создание свободной экономической зоны на Донбассе.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина предложит создать свободную экономическую зону на Донбассе.
- Ее планируют ввести в регионе до 2050 года.
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