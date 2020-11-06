Создать свободную экономическую зону в Украине планируют не только на Донбассе, но и на западе страны. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, проект находится на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов.

Старший экономист CASE Владимир Дубровский подтвердил, что понятие СЭЗ имеет много смыслов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Особенности свободной экономической зоны

По его словам, свободная экономическая зона может:

иметь естественный характер . Это, например, экстерриториальные образования в Китае. Коммунистическая страна разрешала капитализм в определенных зонах, отгораживаясь от них границами;

. Это, например, экстерриториальные образования в Китае. Коммунистическая страна разрешала капитализм в определенных зонах, отгораживаясь от них границами; быть специальной экономической зоной, которой предоставляют привилегии. Так происходило в Донецке с 1999 года по 2005 год.

Он утверждал, что если действительно нет другого способа урегулировать вопрос Донбасса, то можно создать экстерриториальное образование.

Таможенная граница должна проходить границей СЭЗ. Кроме того, я считаю, что жители этой зоны не должны голосовать на общенациональных выборах,

– отметил Дубровский.

Другие СЭЗ в Украине

Экономист отметил, что ранее свободных экономических зон в Украине не было. Единственная почти СЭЗ была в одесском порту "Порто-франко". Все остальные были специальными зонами, где избранные имели возможность предоставлять налоги и работать в льготном режиме. Такой режим не будет иметь ничего хорошего ни для страны, ни для жителей территории.

Что такое свободная экономическая зона? СЭЗ – это часть территории страны, на которой функционирует специальный режим экономической деятельности. Там устанавливают льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия.

Привлечение инвестиций

По мнению эксперта, в Китае СЭЗ создавали именно для того, чтобы туда привлечь резервные инвестиции. Но нельзя считать, что то, что сработало там, сработает и в Украине. Например, в Китае стабильная власть, а в Украине – нет.

СЭЗ на западе

"Я бы сказал, что не надо внедрять СЭЗ на западе. Надо создать хорошую транспортную инфраструктуру, которая бы объединила западные регионы со странами Евросоюза", – добавил экономист.

Идея СЭЗ на Донбассе: коротко