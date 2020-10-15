Танки и БТРы в жилых районах: где хранят оружие боевики на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 12 октября зафиксировала 51 единицу вооружения. Размещено вооружение на 4 полигонах боевиков на оккупированной территории Луганской области, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 октября. Его опубликовали на сайте миссии.
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Где разместили свое оружие и вооружение боевики
- Возле жилого массива в городе Хрустальный (прежнее название – Красный Луч) – семь танков неопределенного происхождения.
- На полигоне возле Миусинска (входит в состав Хрустального) буксируемая гаубица (Д-30А "Лягушка", 122 миллиметра), самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 миллиметра), танк (неопределенного происхождения), 4 зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10").
- На полигоне в районе Тернового (57 км на восток от Донецка) – 9 танков неопределенного происхождения.
- Вблизи Покровки (36 километров на восток от Донецка) – еще 9 танков (предположительно Т-72).
- В жилых районах Калинового, Хорошего и Катериновки – 4 бронетранспортера (2 – в Калиновом и по одному – в остальных).