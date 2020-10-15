СММ ОБСЕ обнаружила танки и БТРы в жилых районах Луганской области / СМИ, подконтрольные боевикам на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 12 октября зафиксировала 51 единицу вооружения. Размещено вооружение на 4 полигонах боевиков на оккупированной территории Луганской области, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.