С 1 августа 2020 года изменились условия на газовом рынке. Украинцы могут сами выбирать поставщика газа на выгодных для себя условиях. Какую цену сейчас предлагают на рынке разные поставщики?

В 2020 за газ и за его транспортировку платить нужно отдельно. Первая платежка от поставщика газа, которых на рынке много и у каждого разная цена. Вторая платежка от оператора газораспределительных сетей за транспортировку газа. Подробнее о ценах рассказываем в материале 24 канала.

Обратите внимание Цена на газ для населения в ноябре выросла: это связано с отопительным сезоном

Как формируется цена?

С начала года цена определялась по формуле: стоимость на европейском хабе + транспортировка, НДС и прочее. Нафтогаз называл цену каждый месяц после 22 числа и имел спецобязательства – обеспечивать газом население.

Теперь эти спецобязательства отменили, и каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. То есть цену за ноябрь должны были сказать до 26 октября.

Цены в ноябре

В ноябре цены на газ повысились, что связывают с началом отопительного сезона. Мы ознакомились с сайтом Газотека, который сравнивает тарифы на газ различных поставщиков.

Самый дешевый газ предлагает Паливэнерго – 5,88 гривны за кубометр при условии предоплаты, и 6 гривен, если оплачиваете в конце месяца.

MEGAWATT предлагает более дорогую цену – 6,22 гривны при оплате в конце месяца. Нафтогаз еще дороже – 6,33 гривны.

Менее 7 гривен предлагают также Львивэнергозбут (6,62 гривны), Теплобуд (6,65 гривны) и ТАС Энерджи (6,84 гривны).

В той ценовой категории могут заплатить и клиенты Статус Энерго (6,8 гривны) и Аскания Энерджи (6,95 гривны). Но, чтобы получить такую цену, нужно заключить договор на такой фиксированный тариф на 6 месяцев вперед.

Самую дорогую цену, а именно 8,91 гривны за кубометр, предлагает Запорожгаз сбыт.

Как видим, цены существенно отличаются и зависят от условий оплаты. Дешевле, если оплачиваете заранее за 6 месяцев. Если же оплачиваете уже после потребления, то цена немного выше.

Стоимость транспортировки газа

Несколько сложнее с ценой на транспортировку. За основу взяли объем использованного топлива за период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года для каждого потребителя отдельно. Этот объем поделили на 12 и умножили на местный тариф. То есть с 1 июля до конца года цена за распределение газа будет одинаковой ежемесячно.

Например, житель города Киева, который с октября 2018 по сентябрь 2019 использовал 5000 кубометров газа, в течение 2020 ежемесячно будет платить 142 гривны за распределение газа. Даже если вы не потребляли газ целый месяц, вам придется заплатить за его транспортировку.

Дешевле всего платят жители Киева, Тернопольщины и Кривого Рога. Самую дорогую платежку получат жители части Львовской и Винницкой областей. Подробнее смотрите в инфографике – актуальные цены в красном цвете.



Тарифы на транспортировку газа / Инфографика 24 канала

Чем меньше город, тем больше цена на платежку за распределение газа. Поэтому дороже всего будут платить жители сел и поселков, а также малых городов.

В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там, где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должна следить НКРЭКУ,

– говорит Александр Сергиенко, директор Исследовательского центра "Институт города".



Цены на газ повысятся из-за увеличения финансирования газопоставщиков / Фото 24 канала

Как поменять поставщика

Теперь смену поставщика можно описать в таких 4 коротких шагах:

Выбрать компанию, чьими услугами хотите воспользоваться.

Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах).

Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ.

Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Теперь нужно контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика. Кроме того, не нужно показывать справки об отсутствии задолженности, чтобы сменить поставщика. Но поставщик может отказать в предоставлении услуг.

Подробнее Рынок газа для населения: как работает и с какими проблемы столкнулись украинцы

Все это можно сделать онлайн. Предыдущий поставщик через 6 недель отправляет финальный счет, который нужно оплатить в течение 10 дней.