Сын олигарха Евгения Щербаня, которого жестоко убили в 1996 году в аэропорту, раскритиковал депутата Сергея Таруту и назвал его лжецом. По его словам, со времени убийства отца и до 2014 года он с ними не общался.

Как Тарута связан со Щербанем

Сергей Тарута был косвенным акционером корпорации "Индустриальный союз Донбасса", и в рукописных отчетах Евгения Щербаня было указано, что ему выделялось 2% от прибыли. Однако во время суда Тарута заявил, что не получал никаких доходов от этого. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал сын погибшего Евгений Щербань.

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"Сергей Тарута – это вообще отдельная история. Если бы я не знал Сергея Таруту и у меня не было бы задачи поймать его на лжи, то я бы дальше верил ему. С виду весь из себя, рассказывает о ценностях. Но когда мы стали его изучать, можно сказать под микроскопом, то оказалось, что это очень лживый человек, очень скользкий", – заявил Щербань.

Справка. "Индустриальный союз Донбасса" – это компания, которая возникла для того, чтобы продавать газ на территории Донецкой области. Затем изготовленная продукция шла в компанию ЕСУ, которая поставляла газ в "Газпром", закрывая таким образом долги. Одним из 4-х так называемых основателей компании был убитый Евгений Щербань.

По его словам, отец выделил недалеко от собственного дома Сергею Таруте дом на территории, где жили все его приближенные люди. Однако даже это не заставило Таруту прийти к сыновьям Щербаня после его смерти.

"Наш первый разговор состоялся в 2014 году во время суда по делу о Тимошенко, которая якобы заказывала убийство отца. Хотя по идее она должна была быть сразу же после убийства. Сергей Тарута мог перейти через дорогу и сказать "Ребята, вот есть компания, там есть проблемы или успехи, надо что-то с этим делать, я вам помогу". Но он этого не сделал", – объяснил сын погибшего.

Что известно о Евгении Щербане? В 90-е годы Евгения Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины. Он был владельцем корпорации "АТОН". Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставкой газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями.



Его состояние оценивалось примерно в 500 миллионов долларов.

Чем закончился разговор сыновей Щербаня с Тарутой

Евгений Щербань вспомнил, что после допроса в суде Тарута увидел их недовольство и предложил встретиться.

"Первая встреча состоялась в донецком офисе. И прозвучал тогда такой вопрос: "Сергей Алексеевич, после убийства отца, почему вас не было среди людей, которые приходили и обсуждали существенные вопросы относительно компании?". Он задумался и говорит: "Вы были акционерами, вы должны были меня вызвать". Я когда услышал это понял, что человек невоспитанный и этот ответ многое сказал мне", – добавил сын олигарха.

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