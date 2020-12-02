Тарута – это очень лживый и скользкий человек, – сын убитого олигарха Щербаня
Сын олигарха Евгения Щербаня, которого жестоко убили в 1996 году в аэропорту, раскритиковал депутата Сергея Таруту и назвал его лжецом. По его словам, со времени убийства отца и до 2014 года он с ними не общался.
Как Тарута связан со Щербанем
Сергей Тарута был косвенным акционером корпорации "Индустриальный союз Донбасса", и в рукописных отчетах Евгения Щербаня было указано, что ему выделялось 2% от прибыли. Однако во время суда Тарута заявил, что не получал никаких доходов от этого. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал сын погибшего Евгений Щербань.
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"Сергей Тарута – это вообще отдельная история. Если бы я не знал Сергея Таруту и у меня не было бы задачи поймать его на лжи, то я бы дальше верил ему. С виду весь из себя, рассказывает о ценностях. Но когда мы стали его изучать, можно сказать под микроскопом, то оказалось, что это очень лживый человек, очень скользкий", – заявил Щербань.
По его словам, отец выделил недалеко от собственного дома Сергею Таруте дом на территории, где жили все его приближенные люди. Однако даже это не заставило Таруту прийти к сыновьям Щербаня после его смерти.
"Наш первый разговор состоялся в 2014 году во время суда по делу о Тимошенко, которая якобы заказывала убийство отца. Хотя по идее она должна была быть сразу же после убийства. Сергей Тарута мог перейти через дорогу и сказать "Ребята, вот есть компания, там есть проблемы или успехи, надо что-то с этим делать, я вам помогу". Но он этого не сделал", – объяснил сын погибшего.
Что известно о Евгении Щербане?В 90-е годы Евгения Щербаня считали одним из самых богатых людей Украины. Он был владельцем корпорации "АТОН". Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставкой газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями.
Его состояние оценивалось примерно в 500 миллионов долларов.
Чем закончился разговор сыновей Щербаня с Тарутой
Евгений Щербань вспомнил, что после допроса в суде Тарута увидел их недовольство и предложил встретиться.
"Первая встреча состоялась в донецком офисе. И прозвучал тогда такой вопрос: "Сергей Алексеевич, после убийства отца, почему вас не было среди людей, которые приходили и обсуждали существенные вопросы относительно компании?". Он задумался и говорит: "Вы были акционерами, вы должны были меня вызвать". Я когда услышал это понял, что человек невоспитанный и этот ответ многое сказал мне", – добавил сын олигарха.
Смерть Евгения Щербаня: что известно
- 3 ноября 1996 года средь бела дня Щербаня и его жену убили в Донецком аэропорту. Они возвращались с годовщины свадьбы Иосифа Кобзона в Москве. В живых остался лишь его младший сын Руслан.
- В 2003 году следствие установило, что преступление совершили члены "банды Кушнира" – Вадим Болотский и Геннадий Зангелиди. Болотского приговорили к пожизненному заключению, Зангелиди в тот момент уже не было в живых.
- Заказчиком назвали экс-премьер-министра Павла Лазаренко, который на тот момент отбывал срок за отмывание денег в США.
- В 2011 году появилась версия, что заказчиком убийства была Юлия Тимошенко, однако при отсутствии доказательств обвинение распалось.
- Уже в 2014 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка передал материалы дела в управление СБУ Симферополя. Как следствие, они попали в Россию, и с тех пор новые официальные результаты расследования не объявлялись.
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