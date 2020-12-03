Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров был научным руководителем у эксперта Константина Дубоноса. Его подозревают в подделке экспертизы для экс-нардепа-застройщика Максима Микитася за взятку.

Сам Татаров тогда представлял интересы Микитася и якобы был посредником между экс-нардепом и Дубоносом в договоренности об этой взятке. Об этом сообщили на сайте Bihus.info.

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Интересное совпадение в диссертации

В частности, на сайте Национальной академии внутренних дел есть информация, что в 2019 году Константин Дубонос работал над кандидатской диссертацией. Ее тема: «Использование баз биометрических данных подразделений Экспертной службы МВД Украины при расследовании уголовных преступлений".

Интересно то, что в графе "Научный руководитель (консультант)" было написано "Татаров А.Ю.". Это фамилия и инициалы совпадают с заместителем председателя Офиса Президента Татарова Олега Юрьевича. В то время он как раз был профессором Национальной академии внутренних дел.



План подготовки диссертации / Фото Bihus.info

Дубоноса подозревают в деле Микитася

Заместителя директора Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса подозревают в деле Максима Микитася. По версии НАБУ, он получил от Микитася взятку в виде паркоместа за подделку в его пользу экспертизы в уголовном производстве.

Вчера, 2 декабря, Высший антикоррупционный суд избрал Дубоноса по этому подозрению меру пресечения. Он получил содержание под стражей.

Факт организации взятки

Также НАБУ опубликовало часть переписки по делу. Они подтвердили факт организации взятки. В то же время в договоренностях в роли посредника между Микитасем и Дубоносом было третье лицо – экс-депутат ДК "Укрбуд".

Несмотря на то, что НАБУ не раскрывает имени этого лица, СМИ сообщили, что им был нынешний заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров.

Татаров был юристом

В тот период Олег Татаров работал юристом в компании Максима Микитася "Укрбуд". Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова препятствует привлечению виновных в этом деле к ответственности.

Олег Татаров был назначен в Офис Президента в августе. Он сразу занялся вопросами координации силовых органов:

при президенте Викторе Януковиче, работал в Главном следственном управлении МВД;

во время Революции Достоинства был одним из рупоров силового блока и оправдывал действия тогдашней власти и силовиков.

Где и с кем работал Татаров

Позже Татаров занялся адвокатской деятельностью. Его клиентами были:

► скандальный экс-заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов;

► нардеп Вадим Новинский.

Также он работал со строительной компанией "Укрбуд". В тот период происходил так называемый квартирный скандал с Нацгвардией, когда укрбудовци взялись возводить жилье на земле Национальной гвардии в центре Киева. Застройщик должен был передать ряд квартир военным в качестве служебных. Но тогдашний глава Нацгвардии Юрий Аллеров подписал с застройщиками дополнительное соглашение. Из-за него он отказался от квартиры в центре и согласился принять жилье на окраине – вблизи "Красного хутора".

История переросла в уголовное дело

Разница в стоимости достигла примерно 80 миллионов. В дальнейшем история переросла в уголовное дело. НАБУ вместе с САП удалось доказать причастность к этой афере самого Аллерова, который за подписание дополнительного соглашения получил взятку экс-нардепа и фактического владельца "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася и других фигурантов.