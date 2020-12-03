Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров опроверг информацию о том, что после его назначения компании его тестя выделили землю в Киеве под застройку. Он также заявил, что обратился к правоохранителям из-за дискредитацию в СМИ.

Правоохранителей он попросил провести расследование и публично сообщить обществу, получали ли какие-то преференции любые его родственники или близкие. Об этом Татаров написал на своей фейсбук-странице.

Ранее Очередной скандал Татарова: после назначения в ОП фирма его тестя получила землю на 21 миллион

Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделение Киевсоветом какой-то земле моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами,

– отметил он.

В то же время Татаров убежден: все, "кто получал от государственных или местных органов власти какие-то не предусмотренные законом льготы или преимущества, должны быть привлечены к ответственности".

Что известно о еще одном скандале с Татаровим:

Журналисты-расследователи обнародовали документы, согласно которым, сразу после назначения Татарова в Офис Президента, фирма "Дейринг Капитал", совладельцем которой является его тесть, получила от Киевсовета земли на 21 миллион гривен.

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