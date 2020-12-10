Скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова не собираются увольнять из учреждения. Хотя материалов о его причастности к коррупционным сделкам якобы достаточно.

Несмотря на то, что Татаров оказался фигурантом коррупционного расследования, он не намерен уходить с должности. Об этом сообщает НВ, ссылаясь на собственные источники в ОП.

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Он (Татаров – 24 канал) продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается,

– утверждает источник.

В то же время другой собеседник издания отметил, что в материалах дела в отношении Татарова достаточно доказательств, чтобы доказать его причастность к коррупционным сделкам.

Именно поэтому НАБУ и САП подготовили подозрение чиновнику. Прокуроры, которые вели дело, удивились, когда узнали, что их внезапно отстранили.

Дело Татарова: что известно