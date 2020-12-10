Татарова не собираются увольнять из Офиса Президента, – СМИ
Скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова не собираются увольнять из учреждения. Хотя материалов о его причастности к коррупционным сделкам якобы достаточно.
Несмотря на то, что Татаров оказался фигурантом коррупционного расследования, он не намерен уходить с должности. Об этом сообщает НВ, ссылаясь на собственные источники в ОП.
К теме Показательно посадят или будут бороться: какая судьба ожидает скандального Татарова из ОП
Он (Татаров – 24 канал) продолжает работу в ОП в том же режиме и уходить никуда не собирается,
– утверждает источник.
В то же время другой собеседник издания отметил, что в материалах дела в отношении Татарова достаточно доказательств, чтобы доказать его причастность к коррупционным сделкам.
Именно поэтому НАБУ и САП подготовили подозрение чиновнику. Прокуроры, которые вели дело, удивились, когда узнали, что их внезапно отстранили.
Дело Татарова: что известно
- По информации НАБУ, Татаров фигурирует в деле о хищении квартир Нацгвардии. Производство касается завладения 81 миллионом гривен.
- Еще один фигурант дела столичный застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. То есть фактически Татаров выполнял роль посредника в передаче взятки.
- СМИ сообщали, что НАБУ готовило подозрение должностному лицу относительно сделок "Укрбуда", однако в процесс вмешалась генпрокурор Ирина Венедиктова. Она тайно отстранила прокуроров, которые вели дело, и назначила новых. В частности, себя.
Поделиться новостью