"Татарова под следствие": Активисты протестовали у Офиса Президента – видео
Активисты вечером 9 декабря вышли на протест под стены Офиса Президента. Митингующие требовали отставки некоторых политиков, в частности, заместителя главы ОП Олега Татарова.
Что требовали протестующие
Около 100 митингующих требовали очистки власти от коррупционеров, сообщает 24 канал.
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Демонстранты держали в руках украинские флаги и скандировали "Татарова под следствие".
Присутствовавший на митинге нардеп Егор Соболев упрекнул президента Владимира Зеленского за то, что они не решают ситуацию с роспуском ОАСК, а также проблему с Конституционным Судом. Кроме того, депутат утверждает, что глава государства прикрывает от следствий Татарова.
Уже неделю Зеленский прикрывает своего подчиненного от расследования НАБУ. Татаров был заподозрен в причастности к хищению квартир Национальной гвардии,
– отметил Соболев.
Кроме этого, протестующие собрали подписи за отставку Татарова, а также генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Протест под стенами ОП: смотрите видео 24 канала
Люди собирают подписи за отставку чиновников / Фото 24 канала, автор – Андрей Костюк Митинг под Офисом Президента / Фото 24 канала, автор – Андрей Костюк
Смотрите прямую трансляцию протеста у Офиса президента:
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