Активисты вечером 9 декабря вышли на протест под стены Офиса Президента. Митингующие требовали отставки некоторых политиков, в частности, заместителя главы ОП Олега Татарова.

Что требовали протестующие

Около 100 митингующих требовали очистки власти от коррупционеров, сообщает 24 канал.

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Демонстранты держали в руках украинские флаги и скандировали "Татарова под следствие".

Присутствовавший на митинге нардеп Егор Соболев упрекнул президента Владимира Зеленского за то, что они не решают ситуацию с роспуском ОАСК, а также проблему с Конституционным Судом. Кроме того, депутат утверждает, что глава государства прикрывает от следствий Татарова.

Уже неделю Зеленский прикрывает своего подчиненного от расследования НАБУ. Татаров был заподозрен в причастности к хищению квартир Национальной гвардии,

– отметил Соболев.

Кроме этого, протестующие собрали подписи за отставку Татарова, а также генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Протест под стенами ОП: смотрите видео 24 канала

Обратите внимание! Татаров, вероятно, причастен к коррупционным сделкам "Укрстроя". Ранее СМИ сообщали, что НАБУ готовило для него подозрение, однако Венедиктова заблокировала его вручение.



Люди собирают подписи за отставку чиновников / Фото 24 канала, автор – Андрей Костюк Митинг под Офисом Президента / Фото 24 канала, автор – Андрей Костюк

Смотрите прямую трансляцию протеста у Офиса президента: