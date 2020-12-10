Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело фальсификации доказательств и счел необходимым на период следствия одного из фигурантов упечь за решетку. Однако Олега Татарова в суд не допускают, потому что его защищает Офис Президента и назначенные президентом сотрудники прокуратуры.

Татарова уже давно должны были бы отстранить от должности, подозрения обоснованы и признаны Антикоррупционным судом. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и главный редактор сайта "Цензор.НЕТ " Юрий Бутусов.

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Он отметил, что вокруг президента Владимира Зеленского растет так называемый вал уголовных дел, которые исчезают из информационной повестки дня только потому, что их закрывают новые скандалы.

Однако соответствующие уголовные дела только накапливаются – в отношении них проводят процессуальные действия, а следственный орган даже выступил с критикой против генпрокурора Украины, рассказал Бутусов.

Влияние дела на отношения с Западом

"Дело Татарова для украинского общества и западных партнеров будет "научным кейсом" того, как президент Зеленский защищает коррупционеров, даже нарушая закон. Напомню, что Зеленский в переназначении Татарова нарушил закон о люстрации, а сейчас он сознательно помогает Татарову спастись от наказания", – сказал журналист.

По его словам, одно политическое решение влечет за собой серию правонарушений. Но Зеленскому не удастся удержать Татарова именно потому, что Украина не является той страной, где можно издеваться над общественными настроениями, добавил главный редактор издания "Цензор.НЕТ".

Юрий Бутусов подчеркнул, что Запад поддерживает не Зеленского, а украинскую независимость. Поэтому решения по поддержке Украины будут и в дальнейшем, отметил он.

Обратите внимание! Заместителя главы ОП Олега Татарова не собираются увольнять из учреждения. Хотя материалов о его причастности к коррупционным сделкам якобы достаточно.

Что известно о деле Татарова