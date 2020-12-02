Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили, что НАБУ расследует дело против Олега Татарова, заместителя главы Офиса Президента. По информации журналиста Юрия Бутусова, подозрение ему должны были вручить еще 28 ноября.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов объяснил, почему этого не произошло. Свое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

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Отметим, что именно 28 ноября НАБУ предъявило подозрение должностному лицу МВД Константину Дубоносу, который является фигурантом дела о завладении имуществом Нацгвардии.

По словам Бутусова, ранее НАБУ обратилось в Антикоррупционный суд, чтобы получить разрешение на проведение определенных процессуальных действий, в частности обысков и у Татарова. Они должны были состояться по месту его жительства и работы – в офисе Президента.

Но это обращение попало в Высший антикоррупционный суд к судье Мойсак, который имел ранее отношение к делу Микитася,

– заметил он.

И подчеркнул, что именно Мойсак в октябре 2019 года при принятии меры пресечения для Микитася признал для него залог в 5,5 миллионов гривен. Такое решение было выгодно экс-нардепу. Ведь причиненный вред достигал 81 миллиона гривен.

Журналист отметил, что уже 29 апреля 2020 года апелляционная палата ВАСК отменила решение Мойсака и назначила залог в полном объеме. "Потому, конечно, что судья Мойсак себя уже проявил в этом деле и здесь он не пошел навстречу НАБУ", – добавил Бутусов.

Что известно об Олеге Татарове?

Один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана. На протяжении последних лет был адвокатом одиозных фигур – депутата Новинского и заместителя главы администрации Януковича Портнова.



В офисе Президента Татаров отвечает за правоохранительную систему страны, в частности – антикоррупционные органы. Недавно он сделал громкое заявление о необходимости увольнения директора НАБУ Артема Сытника. Один из ключевых должностных лиц милиции времен Евромайдана. На протяжении последних лет был адвокатом одиозных фигур – депутата Новинского и заместителя главы администрации Януковича Портнова.В офисе Президента Татаров отвечает за правоохранительную систему страны, в частности – антикоррупционные органы. Недавно он сделал громкое заявление о необходимости увольнения директора НАБУ Артема Сытника.

Дело Татарова: что стоит знать

Как сообщал Бутусов, Микитась пошел на сделку со следствием и дал изобличающие показания против своих сообщников. В частности заявил, что Татаров для фальсификации уголовного дела подкупил эксперта МВД.

Итак, Татаров якобы по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. И якобы был посредником в передаче взятки.