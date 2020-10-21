Экспертиза подтвердила, что Татьяна Пьянова, которая совершила ужасное убийство собственного ребенка, страдает хроническим психическим заболеванием. Это, по утверждению экспертов, лишало подозреваемую возможности осознавать свои действия.

Теперь женщина, которая отрезала голову 13-летней девочке на Харьковщине, будет находиться в психбольнице, а не в тюрьме. Об этом заявили в прокуратуре Харьковщины, сообщает телеграм-канал "ТРУХА Харьков".

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Заключение медицинской экспертизы

Татьяна Пьянова, которая отрезала голову своей дочери и носила ее в пакете, страдает хроническим психическим заболеванием.

Поэтому суд принял решение принудительно госпитализировать женщину в психиатрическое учреждение со строгим режимом,

– заявил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Сейчас Пьянова находится в СИЗО до окончания срока на апелляционное обжалование. Если же апелляции на решение суда не будет, то через 30 дней ее отправят в психиатрическую больницу.

Кроме того, Чубенко отметил, что следователи не установили причастность других лиц к этому преступлению.

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