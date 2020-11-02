Читая на этикетках "кофеин", "таурин", "глюкуронолактон" и прочие порой малоизвестные названия, мы часто настораживаемся и смущаемся. А зря! Все эти ингредиенты полезны и здоровы, особенно если соблюдать меру.

И если про кофеин мы знаем хоть что-то, то про другие два вещества – совсем мало.

Читайте також Кофеин в здоровом рационе человека: как не навредить сердцу

Так что такое таурин и глюкуронолактон, как они влияют на организм и зачем входят в состав некоторых напитков, в том числе энергетических, а также развеять некоторые мифы о них.

Естественным путем: что нужно знать об этих веществах

Таурин – наиболее распространенная внутриклеточная аминокислота в организме человека. Вещество абсолютно природного происхождения.

Таурин – безопасное, органическое вещество, которое производится нашим организмом в процессе переваривания любых белковых продуктов, в которых есть кислота цистеин. Основная его функция – эмульгация (расщепление) жиров для того, чтобы они усвоились в организме. Желчные кислоты вместе с таурином активируют соединения, которые вырабатывает поджелудочная железа, способствуя активному пищеварению.

Кроме того, таурин обладает гепатопротекторным свойством, защищая клетки печени от повреждений. Как известно, печень в нашем организме – главный орган детоксикации, и именно таурин способствует ее нормальной работе.

О пользе таурина для здоровья говорят следующие факты:

его часто прописывают как дополнительную биодобавку по медицинским показаниям;

он входит в состав многих детских молочных смесей;

таурин является основным компонентом медпрепаратов, используемых в офтальмологии для лечения катаракты, повреждений роговицы и др.;

таурин хорошо комбинируется с антиоксидантами, например, с витамином С;

входит в состав винограда, граната, мяса, морепродуктов и в большом количестве содержится в красном сухом вине.

Врачи считают таурин мощным нейромедиатором, веществом, которое приводит к балансу работу клеток мозга. Поэтому таурин – один из основных компонентов в составе энергетических напитков. Он уравновешивает возбуждающее действие кофеина, и при этом тоже способствует выработке энергии в организме.

Таурин также участвует в жировом обмене, защищает липопротеиды крови от окисления, повреждения продуктами, которые появляются в процессе расщепления жиров, и обладает гепатопротекторными функциями.

Что такое глюкуронолактон?

Глюкуронолактон – производная глюкозы. Также полезен.

Глюкуронолактон содержится во многих пищевых продуктах, в частности – в красных винах и кукурузе, входит в состав энергетических напитков, биодобавок и медицинских препаратов. Это вещество также является природным компонентом человеческого организма – производится в процессе пищеварения из глюкозы.

Глюкуронолактон помогает организму увеличивать производительность и дает дополнительную энергию, особенно когда предполагаются высокие физические нагрузки. Кроме того, он является абсорбентом, обладающим высоким детоксикационным эффектом.

Рекомендуем! Бодрость в осенний сезон: 7 советов как сохранить ее с помощью питания

Главное, что нужно знать о глюкуронолактоне:

является компонентом почти всех соединительных тканей в нашем организме (а это – наши связки, хрящи, кости) и активно участвует в создании и восстановлении этих тканей;

способствует выработке коллагена, именно поэтому его применяют и в эстетической медицине;

он участвует в процессе связывания метаболитов лекарственных веществ в печени: это значит, что когда человек принимает лекарства, глюкуронолактон способствует ее очищению;

Это вещество есть практически во всех продуктах, которые содержат углеводы. В процессе переваривания углеводы становятся сахарами, а сахар конвертируется в глюкозу. Часть этой глюкозы остается в крови, часть – преобразуется в глюкуронолактон.

Если человек испытывает серьезные физические нагрузки, ему может понадобиться дополнительная "порция" глюкуронолактона в виде биодобавок или в составе медпрепаратов.

Интересные факты о глюкуронолактоне:

Близорукость – один из показателей того, что у человека нарушен синтез соединительной ткани. Значит, ему необходимо, возможно, дополнительно принимать глюкуронолактон. Также, если есть проблемы с кожей, суставами, хрящами, его рекомендуют как добавку.

Еще один факт. Академик А. А. Богомолец, именем которого назван медицинский университет в Киеве, сделал открытие: старение организма начинается со старения соединительной ткани. Таким образом, если мы подпитываем соединительную ткань, мы способствуем омолаживанию всего организма.

Мифы и реальность: ищем истину

Таким образом, эти вещества полезны для тела и ума, а поэтому бояться их совершенно не стоит. Правда, преувеличивать их значение – тоже.

Например, глюкуронолактон оказывает определенный антиэйдж-эффект, но это не значит, что он – панацея от возрастных изменений. Кроме того, чтобы оказать выраженный омолаживающий эффект, необходимы дополнительно и другие компоненты – сочетание с витамином С, медью, цинком и некоторыми другими веществами. В комплексе они оказывают мощное влияние на усиление в организме синтеза коллагена.

Глюкуронолактон повышает работоспособность, способствует восстановлению после физических нагрузок, заряжает энергией, поддерживает силу мозга для максимальной фокусировки и концентрации. Но опять же: он оказывает такое действие не в чистом виде, а в комплексе с другими веществами.

Таурин и глюкуронолактон в составе энергетических напитков

Эти два вещества входят в состав большинства энергетиков не случайно.

Таурин в сочетании с витаминами группы В влияет на энергетический обмен, стимулируя его, участвует в процессах образования энергии и в выработке ферментов, необходимых для получения энергии. С другой стороны, он еще и уравновешивает тонизирующее действие кофеина, поскольку действует как нейромедиатор.

Глюкуронолакон также улучшает производительность и способствует восстановлению организма. В дополнение это вещество участвует в выработке витамина С и обладает определенными антиоксидантными и детоксикационными свойствами.

Таким образом, эти два компонента способствуют улучшению физических и умственных активностей, а также восстанавливают силы. Сочетание таурина, глюкуронолакона и кофеина в одном напитке не вызывает побочных эффектов и является безопасным для здоровья человека. А уровень содержания этих веществ даже в нескольких баночках энергетика значительно ниже максимально допустимого количества.

Интересно! Вредно для желудка и эмали зубов: важные факты о яблоках

При этом важно помнить о простых правилах потребления кофеиносодержащих напитков и их придерживаться:

Количество кофеина, употребленного за сутки из всех источников, не должно превышать 400 мг. Энергетические напитки не стоит пить баночка за баночкой, натощак или перед сном.

Все важные детали о кофеиносодержащих напитках, их ингредиентах и нормах потребления всегда можно найти на сайте социальной инициативы "Споживай Розумно".

Будьте здоровы! И потребляйте разумно!