Под Офисом Президента собираются участники акции "Те, кто терпят. Разговор с президентом о медицинском каннабисе". Соответствующую акцию проводят организации ученых врачей и медицинских пациентов.

В то же время их поддерживают активисты "Конопляного марша Свободы" за реформы государственной политики в отношении наркотиков. Об этом рассказал соорганизатор акции Тарас Ратушный, сообщает корреспондент 24 канала.

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Поводы акции в отношении медицинского каннабиса

По словам соорганизатора, приводов в акции 2, в частности одним из них является то, что осенью 2019 года было полностью остановлено реализацию государственной стратегии в отношении наркотиков. Это касалось позиций относительно научных исследований каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств, а также доступа пациентов к лекарствам на основе каннабиса, отметил он.



Участники акции "Те, кто терпят" / Фото 24 канала

Вторым поводом для акции является попытка Владимира Зеленского поставить вопрос о каннабисе среди других 5 на всенародном опросе во время местных выборов 25 октября,

– рассказал Тарас Ратушный.

По его словам, пациентские организации обеспокоены тем фактом, что в течение года в разъяснении соответствующего вопроса ничего не происходило. Соорганизатор акции "Те, кто терпят" отметил, что общество не осведомлено в соответствующем вопросе.



Под ОП продолжается акция в отношении медицинского каннабиса / Фото 24 канала

Справка. Марихуана частично легализована в 30 странах мира, еще в 14 – ее используют в медицине. В Украине медицинский каннабис считают опасным наркотиком и за его сбыт можно получить до 12 лет лишения свободы. В частности, из-за запрета украинские ученые не могут проводить соответствующие исследования.

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