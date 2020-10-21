"Те, кто терпят": под Офис Президента вышли участники акции по легализации каннабиса
Под Офисом Президента собираются участники акции "Те, кто терпят. Разговор с президентом о медицинском каннабисе". Соответствующую акцию проводят организации ученых врачей и медицинских пациентов.
В то же время их поддерживают активисты "Конопляного марша Свободы" за реформы государственной политики в отношении наркотиков. Об этом рассказал соорганизатор акции Тарас Ратушный, сообщает корреспондент 24 канала.
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Поводы акции в отношении медицинского каннабиса
По словам соорганизатора, приводов в акции 2, в частности одним из них является то, что осенью 2019 года было полностью остановлено реализацию государственной стратегии в отношении наркотиков. Это касалось позиций относительно научных исследований каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств, а также доступа пациентов к лекарствам на основе каннабиса, отметил он.
Участники акции "Те, кто терпят" / Фото 24 канала
Вторым поводом для акции является попытка Владимира Зеленского поставить вопрос о каннабисе среди других 5 на всенародном опросе во время местных выборов 25 октября,
– рассказал Тарас Ратушный.
По его словам, пациентские организации обеспокоены тем фактом, что в течение года в разъяснении соответствующего вопроса ничего не происходило. Соорганизатор акции "Те, кто терпят" отметил, что общество не осведомлено в соответствующем вопросе.
Под ОП продолжается акция в отношении медицинского каннабиса / Фото 24 канала
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