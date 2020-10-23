Громкой бранью и попытками устроить драку закончилось задержание пассажира в аэропорту "Борисполь". Относительно украинца, который прибыл рейсом из Минска, сработала база данных правоохранителей.

Выяснилось, что полиция разыскивает мужчину по подозрению в совершении кражи. Следовательно, пассажира задержали в пункте пропуска, передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Смотрите также 5740 бутылок водки в сене: львовские пограничники нашли контрабанду – фото и видео

Когда задержанный украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции – начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера.

Тебе п**да, тварь. Я тебя найду,

– выкрикивал он пограничникам.

Дебошир в аэропорту "Борисполь": видео 18+

Мужчине сообщили о решении задержать его до выяснения всех обстоятельств, а он в ответ попытался оказать сопротивление. В служебном помещении он устроил дебош, кидался на пограничников, нецензурно ругался и угрожал.

В конце концов пограничники смогли утихомирить мужчину и надеть ему на руки наручники. Они составили на него соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.