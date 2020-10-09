В течение года в Украине планируют отказаться от бумажных справок
До сентября 2021 года украинцы должны отказаться от бумажных справок. Документы будут в электронном формате. Это не только ускорит взаимодействие между госорганами и гражданами, но и увеличит долю ВВП, которая формируется от ІТ-сектора.
Что изменится
Если услуги не будет в онлайне, то в оффлайне она тоже не будет существовать. Об этом в эфире "Свободы слова" сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает 24 канал.
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Мы хотим, чтобы с сентября 2021 года вообще нельзя было требовать бумажные документы, заставить государство и государственные органы быстрее наладить взаимодействие,
– подчеркнул Федоров.
Сейчас между реестрами данных гражданина нет взаимодействия. Поэтому Минцифри вскоре подаст в Раду законопроект, надеясь на поддержку депутатов. По словам Федорова, "Дия Сити" – это специальный правовой режим и экономическая зона с лучшей в мире налоговой системой.
Министр отметил, что благодаря этому доля ВВП, формирующаяся от ІТ-сектора, возрастет с 3% до 10%.
"Мы хотим адаптировать это сначала в ІТ-индустрии перед тем, как перезапускать экономику в Украине вообще", – добавил Федоров.
Отметим, накануне президент Владимир Зеленский тоже анонсировал, что бумажные справки в 2021 году "отойдут в прошлое". Украина будет реализовывать режим paper less, то есть госучреждения не будут требовать от людей таких документов.
Что такое "Дия"?
Украинский электронный сервис государственных услуг. Это мобильное приложение с цифровыми документами и портал с публичными мероприятиями.
Первую версию приложения презентовали в сентябре 2019 года. Однако в начале октября 2020 года версию обновили, расширив и добавив ряд услуг. Сейчас приложением пользуется около 5 миллионов украинцев.