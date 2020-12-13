В свежем выпуске программы "Техника войны" – 40-я бригада тактической авиации воздушного командования "Центр" получила модернизированный истребитель Миг-29МУ1. Министерство обороны Индии сообщило о завершении финальной стадии испытаний обновленного танка Arjun M1 Alfa, весом 58,5 тонн.

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На Херсонщине ввели в эксплуатацию полевой лагерь модульного типа "Новоалексеевка". Он предназначен для подразделений командования Объединенных сил, которые служат на Донбассе. В то же время есть значительные сдвиги на проблемном в прошлом "Широком Лане". Об обновлении его базы и крупнейшие полигоны Украины – в сюжете журналистов "Техники войны".

Главные новости Украины:

► Разработчики новой версии станции радиотехнической разведки "Кольчуга" сообщили, что она значительно превзошла первый вариант.

► Министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа и нашло финансы на закупку дивизиона новейшего ракетного комплекса "Нептун".

► Львовский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины 4 модернизированных танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2.

► "Украинская бронетехника" продемонстрировала прототип 120-миллиметрового мобильного миномета на шасси бронеавтомобиля "Варта"

► Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" успешно завершило тестирование 30-мм автоматического станкового гранатомета КБА.117-02 "пехотный вариант".

► Государственная пограничная служба Украины отказалась от номерных знаков на черном фоне с буквой Ю. До начала 2021 года все автомобили ГПСУ должны оборудовать новинкой.

► Для комплекса водолазной школы ВМС Украины за 3 месяца возвели первое административное здание. Оно содержит учебные классы, помещения для снаряжения, раздевалку и душевые.

Главные новости мира:

​* Компания SIG Sauer отзовет все свои винтовки модели CROSS. Проблемы с их безопасностью выявили благодаря видеоролику, где демонстрируется затяжной выстрел и после нажатия на спусковой крючок накалывание капсюля может происходить с задержкой.

​• Южнокорейская компания Hyundai приобрела американскую инжиниринговую компанию Boston Dynamics за 917 миллионов долларов.

​• Военно-морские силы Израиля провели церемонию приема корвета INS Magen. Для них он стал первым по проекту Саар 6 и в 2021 году должно поступить еще 3 таких.

​• На Филиппинской авиабазе Кларк состоялась официальная церемония ввода в состав Военно-воздушных сил первых шести многоцелевых вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk.