Техника войны: Модернизация скандального миномета "Молот". Новый беспилотник Сокол-300
В свежем выпуске программы "Техника войны" – на заводе "Маяк" модернизировали скандальный миномет М120-15 "Молот". Работы над ним вели с момента прекращения эксплуатации, когда погибли 3 и поранились 9 бойцов. Киевское конструкторское бюро "Луч" презентовало новый ударный беспилотник Сокол-300. Для его разработки и испытаний нужно 1,5 года, а летать он сможет через 9 месяцев после начала работ.
Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:
Военное снаряжение должно маскировать днем и ночью, быть прочными и служить долго, обеспечивать вентиляцию и теплоизоляцию, а также быть устойчивыми к ветру, влаге, огню и химическихъм материалам. И это еще не все требования. Как с этим справляются украинские производители – смотрите в сюжете программы.
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