В свежем выпуске программы "Техника войны" – на заводе "Маяк" модернизировали скандальный миномет М120-15 "Молот". Работы над ним вели с момента прекращения эксплуатации, когда погибли 3 и поранились 9 бойцов. Киевское конструкторское бюро "Луч" презентовало новый ударный беспилотник Сокол-300. Для его разработки и испытаний нужно 1,5 года, а летать он сможет через 9 месяцев после начала работ.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Военное снаряжение должно маскировать днем и ночью, быть прочными и служить долго, обеспечивать вентиляцию и теплоизоляцию, а также быть устойчивыми к ветру, влаге, огню и химическихъм материалам. И это еще не все требования. Как с этим справляются украинские производители – смотрите в сюжете программы.

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► Работники "Мотор Сич" похитили и пытались перепродать авиационный двигатель семейства ТВ-три-117 и электронный регулятор к нему. Среди злоумышленников, которые фигурируют в уголовном производстве, начальник отдела входного контроля и ремонта агрегатов.

► Ракетные катера для Украины может построить британская компания BMT, которая специализируется на проектировании военных и гражданских судов. В частности, экспериментальный скоростной корабль Sea Fighter FSF-1 и исследовательское судно T-AGOS для ВМС США – их работа.

► В Одессе открыли модернизированную базовую станцию ​​морского района А1 Глобальной морской системы связи на случай бедствия и для безопасности мореплавания "Большой Фонтан".

► Львовский бронетанковый завод капитально отремонтировал и модернизировал 15 пожарных танков ГПМ-54, которые лишились многих советских и российских составляющих.

► Отечественное конструкторско-производственное предприятие Inguar представило командованию десантно-штурмовых войск концепт универсальной платформы переднего края.

► Американская лаборатория подтвердила соответствие баллистических шлемов TOR-D от украинской компании Uarms. Он защищает голову при падениях и ударах, от воздействия взрывной волны, мелких обломков, рикошетов и от попадания пистолетных пуль и пуль другого легкого стрелкового оружия на вылете.

► Силы обороны Эстонской Республики передали Украине патроны калибра 9 на 18 мм к пистолету Макарова. Эстонская армия уже отказалась от использования советских пистолетов и боеприпасов к ним, в связи с переходом на стандарты НАТО.

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