В свежем выпуске программы "Техника войны" – Житомирский бронетанковый завод передал военным партию восстановленных боевых машин БМП-2. Технику модернизировали новейшими средствами навигации, оптическими приборами и прицелами. КНДР 10 октября устроила военный парад, на котором показала новые образцы оружия и техники. Через площадь Ким Ир Сена проехали межконтинентальные баллистические ракеты.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Стандарты НАТО разделяют на административные, оперативные и материально-технические. Оперативные стандарты – это правила, процедуры, методы управления войсками и взаимосовместимости подразделений. Административные определяют терминологию, документооборот, управление финансами и кадрами. Эти 2 категории стандартов очень важны для вступления страны в Северо-Атлантический альянс.

Главные новости Украины

► Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной и оборонной сферах после встречи президентов и министров в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский вручил президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

► В День защитника Украины, 14 октября, в отечественных силовых структурах появились первые бригадные генералы. Президент своим указом присвоил эти звания 6 полковникам Вооруженных Сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Службы безопасности.

► Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал воздушным Силам модернизированный истребитель МиГ-29МУ1. Специалисты завода выполнили капитальный ремонт и продлили ресурсные показатели самолета.

► 12 октября Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "передовая". Ее посвятили военным, которые защищают независимость Украины на Донбассе, и медикам, которые ведут войну с COVID-19.

► Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники тестирует современный мобильный пункт управления на базе КрАЗ.

► В подразделения Львовского отряда Госпогранслужбы прибыли мобильные тепловизионные комплексы с 72-часовой автономностью и специализированные автомобили Torsus Praetorian.

► Украинские дизайнеры показали концепт легкого полноприводного тактического автомобиля для сил спецназначения. Он имеет конструкцию из 3 соединенных рам.

Главные новости мира

• В Нагорном Карабахе подконтрольные Армении вооруженные формирования используют форму с украинским патерном ММ14. Отшивают камуфляж по местному крою в цехах в зоне боевых действий.

* Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета рейса MH-17 над Донбассом.

• Немецкое правительство отозвало заказ на 120 тысяч винтовок Haenel MK556. Минобороны ФРГ 9 октября сообщило об отмене соответствующего соглашения.

• AM General показала новую версию легендарного тактического автомобиля Humvee с защитой уровня Мрап. Одним из интересных решений стали LED дисплеи для пассажиров на задних сиденьях вместо уязвимых окон.

• Армия США получила первый многоцелевой вертолет в модификации UH-60V Black Hawk. Сейчас он дислоцируется на базе в Техасе.

• В Китае показали пусковую установку дронов-камикадзе на базе бронированного автомобиля Dongfeng Warrior. Защищенный отсек поднимается перед применением и способен выпустить 48 барражирующих беспилотников.

• В Стамбуле на верфи Анадолу спустили на воду первый учебный корабль QTS 91 Al-Doha для ВМС Катара. На нем должны проходить практику курсанты Морской академии Мохаммеда бен Ганема.

• Япония спустила на воду первую дизель-электрическую подводную лодку нового поколения JS Taigei для местных ВМС.