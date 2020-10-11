В свежем выпуске программы "Техника войны" – "Завод имени Малышева" отремонтировал и модернизировал очередную партию боевых машин "Булат". Танки поступили из района проведения операции Объединенных сил. "Булат" получили новые средства связи и приборы навигации. К столетию со дня рождения национального героя крымскотатарского народа Национальный банк Украины ввел в обращение новую монету.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Споры, конфликты, войны – это ничто по сравнению с тем, когда человек умирает. Осознание этого особенно отчетливо через несколько дней после боя. Когда остаются лишь погибшие воины и изуродованная техника. Пережить такое физически и морально под силу не каждому. Те же, кто выстояли, рассказали о гуманитарной миссии "Черный тюльпан" в программе "Техника войны".

Главные новости Украины

► Президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичюса с должности гендиректора государственного концерна "Укроборонпром". Зато назначил исполняющим обязанности директора по производству и куратора кластером бронетанковой техники Игоря Фоменко.

► Бортовые самописцы самолета Ан-26, разбившегося в Харьковской области, расшифровали. Обнаружили грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов. Об этом заявил председатель правительственной комиссии по расследованию катастрофы и вице-премьер Олег Уруский.

► Министр обороны Украины и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес в присутствии президента Зеленского подписал меморандум об усилении сотрудничества в военно-технической сфере. В частности, речь идет о переоснащении Украины ракетными катерами.

► Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что государственный оборонный заказ должен быть выполнен до декабря 2020 года. Он напомнил, что в этом году выделено на 16% больше чем в 2019 году.

► Турция получила от компании "Укрспецэкспорт" модернизированный зенитно-ракетный комплекс С-125. Поступило вооружение после двухнедельных испытаний. Над модернизированным вариантом ЗРК С-125М в Украине работали Государственное конструкторское бюро "Луч" и предприятие "Радионикс".

► На кафедре защиты информации и кибербезопасности Житомирского военного института открыли киберполигон. Это хаб, где курсанты будут проводить исследования и отрабатывать меры противодействия гибридным кибернетическим угрозам.

Главные новости мира

• 7 октября – день рождения Владимира Путина. В Рязанской области отметили праздник слишком громко. В одной из воинских частей произошел пожар, огонь перекинулся на участок с боеприпасами. Очевидцы рассказали, что были слышны взрывы.

• Американская компания Robotic Research LLC добавила к своему автономному комплекту AutoDrive-M систему Ретротреверс Retrotraverse. Она позволяет грузовику с прицепом автономно двигаться задним ходом.

• На фоне нагорно-карабахского конфликта силы обороны Грузии активно вооружаются. Стало известно о получении примерно 40 автомобилей. Среди них – бронетранспортеры и автомобили для медицинской эвакуации Didgori Medevak от научно-технического центра Дельта.

• Беларусь провела успешные огневые испытания опытного образца боевой машины 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня "Шквал". РСЗО имеет автоматическую систему управления огнем, систему спутниковой навигации, метеостанцию, комплекс связи и передачи данных.

• 6 октября в Турции один дивизион зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400 "Триумф" прибыл на черноморское побережье для первых ракетных стрельб.

• Великобритания, США и Нидерланды сформировали крупнейшую за последние 20 лет авианосную ударную группу под европейским командованием. Для тренировок с партнерами из НАТО в Северном море собрали 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов и 3000 военных.

• Израильская компания SpearUAV продемонстрировала микротактичний беспилотник Ninox 40, расположенный в цилиндрической капсуле. Запускается он из подствольного гранатомета. Весит дрон 250 граммов и может летать до 40 минут.