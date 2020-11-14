В свежем выпуске программы "Техника войны" – оборонное ведомство призвало волонтеров, активистов и неравнодушных граждан присоединиться к контролю за качеством питания военнослужащих. Заместитель министра обороны Игорь Халимон опроверг фейковую информацию в СМИ об отказе армии от новой системы питания и возвращении к старой. В Египте разбился американский вертолет. Погибли 8 членов экипажа.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

До Второй мировой войны в СССР открывалось много филиалов иностранных брендов. Лишь в 1923 – 33 годах тяжелая промышленность "советов" заключила 170 договоров о технической помощи с немецкими, американскими, французскими, шведскими и другими компаниями. После этого с советских конвейеров начали сходить изделия, которые были очень похожи на иностранные. Это плагиат или копирование – смотрите в главном сюжете программы.

Главные новости Украины:

► Беспилотник PD-2 оснастили современной гиростабилизированной платформой украинского производства. Благодаря быстроменяющемуся модулю с дополнительными электрическими двигателями авиабезпилотник может осуществлять вертикальный взлет и приземление.

► Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" спустили на воду. Доковый ремонт длился 5 месяцев на Николаевском судостроительном заводе. Выполнили зачистку, дефектацию, ремонт и покраску внешней обшивки и конструкций корпуса, а также починили систему и тому подобное.

► Министерство обороны Украины должно получить примерно 30 модернизированных 152-миллиметровых чешских колесных САУ vz.77 Dana М2 за более 40 миллионов долларов, а также 5 тысяч снарядов к ним.

► В Хмельницкой области специалисты Центральной базы хранения и ремонта получили партию новых легковых автомобилей Fiat Doblo Cargo. Какие версии – не уведомили, но у дилеров сейчас доступны 2 варианта с бензиновым и 2 с дизельным двигателями на механической коробке переключения передач.

► Херсонец, который на интернет-аукционе eBay пытался продать старый советский противогаз ГП-5, едва не оказался за решеткой на 3 года.

Главные новости мира:

• Чехия планирует приобрести для национальных вооруженных сил 1200 внедорожников Toyota Hilux. Эти машины должны заменить Land Rover Defender и советские УАЗы-469.

• В воздушно-наземном боевом центре Корпуса морской пехоты США состоялась церемония передачи первой партии из 18 новых бронетранспортеров ACV.

• Израильская компания ELTA Systems представила пассивную радиолокационную систему ELK-7080 PCL. Она позволяет создать картину воздушной обстановки благодаря отражению сигналов гражданских башен FM-радиовещания и цифрового радио. Система обнаруживает и идентифицирует воздушные риски, не выдавая локатор.

• В Афганистане во время взлета упал Ми-17В-5 национальной армии, из-за чего погибли 2 человека и столько же получили ранения. Хотя другой источник сообщает об аварии 2 военных вертолетов и гибели 10 человек.

• Азербайджанские военные ракетой переносного ЗРК случайно сбили российский Ми-24. 2 пилота судна, сопровождавшие колонну возле границы, погибли.

• Конгресс США утвердил продажу Объединенным Арабским Эмиратам сверхсовременного вооружения на более 23 миллиардов долларов. Речь идет о 50 истребителях-бомбардировщиках Ф-35, 18 беспилотных авиационных системах MQ-9B, а также ракетах класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".