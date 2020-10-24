В свежем выпуске программы "Техника войны" – беспилотники Bayraktar TB2, которые воюют на стороне Азербайджана, за месяц уничтожили более 600 единиц техники Армении и Нагорного Карабаха. В США Super Cobra заменят моделью AH-1Z Viper, которая имеет четырехлопастную, композитную систему несущего винта, форсированную трансмиссию и новую систему целеуказания.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

После аннексии Крыма Россия не раз создавала провокационные ситуации в Черном море. Например, когда наш малый разведывательный корабль "Переяслав" направлялся в Грузию. Как агрессор обновил флот в аннексированном Крыму и чем другие страны Черноморского бассейна способны ответить неадекватному соседу – смотрите в программе.

Главные новости Украины:

► В Украину из Германии прибыли первые два вертолета Airbus H-145 для Национальной полиции. Борта с номерами 01 и 02 оборудованы прожектором, лебедкой и могут привлекаться к аэромедицинской эвакуации.

► Минобороны Украины и Херсонский государственный завод "Паллада" заключили контракт на строительство и поставку плавучего причала ПЖ-61У для нужд Военно-морских сил Украины.

► Управление государственной охраны, которое отвечает за безопасность первых лиц государства и ведущих государственных органов, получило около 30 служебных автомобилей.

► Американский влогер Эдвин Саркисян протестировал украинский шлем "Каска-1м" и обнародовал видео на YouTube.

► Министерство обороны Украины закупает у частной компании Sivertex 1200 палаток. Половина из них унифицированные санитарно-барачные УСБ-56 образца 2005 года и столько же унифицированных санитарно-технических УСТ-56, доработанных в 2015 году.

► Министерство обороны Украины приказом №363 за 6 октября 2020 года утвердило инструкцию по ведению Исторического формуляра (справки) воинской части, а также Журнала боевых действий.

Главные новости мира:

• Россияне жалуются, что северокорейские хакеры группировки Кимсуки атакуют их военные и промышленные организации.

• Варшавский исследовательский институт автоматики и измерений продемонстрировал опытный образец наземной дистанционно управляемой машины Hunter.

* Государственные испытания российского десантируемого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" К4386 завершились и образец уже поступает в войска.

• Израильская компания Рафаэль продемонстрировала модификации систем Strike ER и Strike NLOS для применения с кораблей, катеров и даже лодок.

• В американском штате Калифорния разбился истребитель Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Пилот катапультировался, и по последним данным, находится в безопасности.

* Испанское подразделение группы Airbus официально продемонстрировало концепт перспективного реактивного однодвигательного сверхзвукового учебно-боевого самолета Airbus Future Jet Trainer.