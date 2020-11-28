В свежем выпуске программы "Техника войны" – ВСУ получили от "Экотест-Центр" 1100 ручных дымовых гранат РДГ-55Ч. Стоимость одной гранаты составляет 954 гривен. Министр вооруженных сил Франции объявил о контракте с компанией Dassault Aviation на поставку ВМС первых 7 новых базовых патрульных самолетов Falcon 2000 Albatros.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Наши предки относительно недавно ходили босиком или в постолах. Поэтому стопа украинца кардинально отличается от ступни даже некоторых европейских соседей. Итак, не все бренды военной и тактической обуви нам подходят. Знаток снаряжения Василий Саковец назвал топовых 5 производителей, продукция которых будет лучшим вариантом для украинского воина.

Главные новости Украины:

► Работы по строительству лагерного городка Межвидового центра подготовки подразделений полигона "Широкий лан" находятся на завершающем этапе. По словам Министра обороны Андрея Тарана, Государственная специальная служба транспорта готова приступить к реализации 3 очереди инфраструктуры полигона.

► Одесский авиационный завод передал Воздушным силам еще один модернизированный учебно-тренировочный самолет Л-39М1 "Альбатрос".

► "Укрспецэкспорт" обнародовал фотоотчет с чешского завода, где началось производство 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Дана М2" по заказу Украины.

► Хозяйственный суд города Киева разрешил Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению оплатить 6-миллионный штраф Министерству обороны в рассрочку.

► Донецкий зональный отдел Военной службы правопорядка получил от областной государственной администрации кроссовер Peugeot 2008.

► Национальная гвардия получила от компании "Спецбудмаш" 2 подвижные пункты управления на базе шасси грузового автомобиля МАЗ-6317.

Главные новости мира:



• Одно из мотострелковых соединений российской армии в Ставропольском крае получило 2 новые передвижные полевые бани ППБ-32 ВУ.

• Министерство обороны Республики Корея заявило о готовности серийной сборки ракет KTSSM.

​• Компания Textron Systems проводит серию испытаний своих беспилотных катеров для ВМС США.

​• В Казахстане стартовала сборка многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ.