В свежем выпуске программы "Техника войны" – Судно обеспечения "Балта" вышло в море после докового ремонта на николаевском предприятии "Нибулон". Военно воздушные силы США провели первый воздушный бой с китайским и российским истребителями. Для этого использовали экспериментальный самолет "Беркут-560".

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Saxon AT105 – самый совершенный из 3 вариантов полицейского броневика, построенного на базе британского армейского грузовика Bedford MK. Поэтому, кроме 6 сотен для собственной армии, Великобритания еще и экспортировала 200 таких до десятка стран. Впоследствии образец использовал даже миротворческий контингент на Балканах, повоевал он в Ираке и Афганистане, а 5 лет назад начал боевую карьеру в Украине.

Главные новости Украины:

► Правительство утвердило 103 приоритетных для государства инвестиционных проекта, среди которых есть ряд по обороне. За 10 месяцев 2020 года госконцерн Укроборонпром заработал 27,4 миллиона гривен на прозрачной аренде и продажах избыточного имущества.

► 44 государственных предприятия Министерства обороны должны ликвидировать – это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления Оборонного ведомства.

► "Шепетовский ремонтный завод" испытал новую реактивную систему залпового огня "Ураган", она может заменить в войсках РСЗО "Ураган". Образец оснащен цифровой системой управления огнем и системой обмена информацией на поле боя.

► Правительство Словакии передало военным медикам Украины 19 реанимобилей, машины оснащены современным оборудованием. Определенное количество автомобилей останется в Главном военно-клиническом госпитале, а остальное поступит в медицинские учреждения и соответствующие бригады ВСУ.

► Кабинет министров Украины утвердил передислокацию 4-х воинских частей ВМС Вооруженных сил Украины. В частности, военно-морская база "Восток" вместо Николаева будет базироваться в Одесской области, еще 3 части передислоцируются на Азовское побережье.

► 14-го ноября произошел пожар на Днепропетровском агрегатном заводе. К ликвидации возгорания в Днепре было привлечено 26 пожарных и 8 единиц техники, огонь потушили в 20:00.

Главные новости мира:

​• Турецкий парламент согласовал предложение президента Эрдогана направить войска в Азербайджан. Они должны обеспечивать мониторинг режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

​• На американской авиабазе "Тинидал", что во Флориде, состоялась презентация роботов-собак, которых будут применять для охраны ее объектов. Изделия Бостон Дайнемикс не будут иметь оружия, но будут оснащены мобильными камерами и сенсорами.

​• Беларусь взяла на вооружение комплекс радиопеленгования "Волар" разработки компании "Волатавто". В него входит система пеленгования источников радиоизлучения в диапазоне от полутора до 30 мегагерц и комплекс средств связи.

​• Центр наземных транспортных систем армии США показал изображение концептов 3 новых танков. Их объединяет лафетная компоновка с безлюдной башней и 2 членами экипажа.

​• На японской верфи Mitsui ES Shipbuilding спустили на воду фрегат Kumano, ставший 2 кораблем типа 30 FFM. Через 2 года он должен войти в ВМС Японии.

​• Венгрия заключила контракт с бразильской компанией Embraer на покупку 2 многоцелевых самолетов KC 390 Millennium. Embraer отмечает, что эти самолеты полностью оборудованы по стандартам НАТО.