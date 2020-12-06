В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Киеве стартовал Первый диалог оборонной промышленности между Украиной и Бразилией. Во время мероприятия обсуждали перспективы военно-технического сотрудничества по всем направлениям ВПК обеих стран. ​Китай создал аэростат с системой обнаружения ракет и уже установил возле города Далянь базу для таких летательных аппаратов.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Об основных составляющих боевого надводного корабля – на примере катеров типа "Айленд", а также других военных судов. Любой корабль начинается с корпуса, который обеспечивает плавучесть, прочность и позволяет расположить личный состав, механизмы и вооружение. Его форма определяет мореходные и маневровые качества судна. Недавно команда патрульного катера "Славянск" рассказала о своем образце, у которого стальной корпус с алюминиевой надстройкой.

Главные новости Украины:

► Министерство обороны осуществило первую закупку через Агентство по поддержке и поставкам НАТО. Для армии приобрели гусеничные ленты к БМП-1 и БМП-2.

► 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил на должность гендиректора Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. До этого он руководил Херсонской областной государственной администрацией и был заместителем Министра обороны Украины.

► Украинские миротворцы в Косово проверили на наличие мин 42 резервных вертолетных посадочных площадки. На очереди еще 3, их планируется использовать для безопасной эвакуации международных сил КейФор по всей территории Косово.

► В 2021 году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности.

► В Киеве стартовал Первый диалог оборонной промышленности между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия. Во время мероприятия обсуждали перспективы военно-технического сотрудничества по всем направлениям ВПК обеих стран.

► Командующий ВМС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа во время встречи с военным атташе Великобритании Тимом Вудсом дал предварительное согласие на оснащение ракетных катеров для Украины норвежскими ракетами. Это могут быть противокорабельные Naval Strike Missile.

► Запорожский Научно-производственный комплекс "Искра" передал военным радиолокационную станцию 35-Д 6-М. Она изготовлена в рамках гособоронзаказа-2020. Это отечественная трехкоординатная РЛС с увеличенной дальностью действия.

► Министерство обороны Украины на следующий год в два раза увеличило оборонный заказ для Государственной акционерной холдинговой компании "Артем". Также подготовлен дополнительный заказ неуправляемых ракет РС-80, систем комплекса "Нептун" и ракет для комплекса "Ольха" на сумму примерно 900 миллионов гривен.

► Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен передала Главному военно-клиническому госпиталю 20 аппаратов искусственной вентиляции легких Life Base 3. Также вручено почти 100 тысяч одноразовых перчаток, 20 тысяч масок, защитные очки, термометры и антисептики.

Главные новости мира:

​• Вооруженные силы Польши получили 6 тысяч боеприпасов к самоходной гаубице "Краб", которые заменили советские 2С1 "Гвоздика". 155-миллиметровые снаряды заказали год назад, а в 2021 и 2022 годах планируют – еще 2 дополнительные партии.

​• Военно-воздушные силы США заключили контракт со швейцарской компанией Brugger and Thomet на закупку опытной партии пистолетов-пулеметов APC 9К. Американские ВВС приобретут 65 образцов по 1 973 доллара за каждый.

​* Армия США заказала у компании Oshkosh Defense 2 738 легких тактических машин JLTV. Контракт стоимостью 911 миллионов долларов также предусматривает поставку 1 001 прицепа и сопутствующего оборудования.

​• Из запасов армии США Хорватии передают 76 БМП М2А2 Bradley в модификации Operation Desert Storm и более 1 700 противотанковых управляемых ракет TOW-2 различных модификаций. Также Хорватия ожидает 84 пулемета М240.

​• В Новороссийске в состав Черноморского флота РФ ввели новый патрульный корабль "Павел Державин". Судно спустили на воду в 2019 году на Керченском судостроительном заводе "Залив" в оккупированном Крыму.

​• ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании получили на вооружение новую противокорабельную ракету Sea Venom. Это разработка европейского консорциума MBDA, который заменит французские ракеты AS 15 TT и британские Sea Skua.

​• Китай создал аэростат с системой обнаружения ракет и уже установил возле города Далянь базу для таких летательных аппаратов. Ее заметил на снимках из космоса японский эксперт Сабуро Танака, аэростат заправляется гелием.

​• Вооруженные силы Великобритании получили первую партию вертолетов AH-64 И Apache Guardian в 6 версии. Эти модернизированные ударные машины WAH 64 MK 1 сейчас на вооружении армии Королевства, но их срок службы истек 6 лет назад.

​* В Швеции испытали работу на биотопливе двигателя RM-12 истребителя JAS-39 Gripen. Тестировали на смеси из авиационного горючего и биотоплива. На наземном стенде специалисты изучали изменения в работе двигателя.