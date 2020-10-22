Киевская школа экономики представила обновленный анализ текущей ситуации относительно COVID-19 и моделирование сценариев распространения. Эксперты узнали, повлияли ли принятые правительством новые критерии для карантинного зонирования на прогнозируемую динамику инфицирования и перегрузки больниц.

Выводом стало то, что текущий карантин не влияет на распространение коронавируса в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра экономики здравоохранения КШЭ и бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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По его словам, страна находится в той же динамике распространения COVID-19, и до соответствующего карантина. Вместе с тем при неутешительных прогнозах пик нагрузки на систему здравоохранения так же прогнозируют на первую половину ноября, отметил Ковтонюк.

"В результате изменений в карантинном зонировании, мы увидели так называемый сдвиг на неделю вперед, но это существенно не изменило ситуацию. Соответственно мы рекомендуем правительству пересмотреть критерии для зонирования и их внедрения, потому что они радикально не меняют тенденцию распространения заболевания в Украине", – сказал директор Центра экономики здравоохранения.

Границы нагрузки больниц

По его словам, вопрос о количестве подведенных коек с кислородом анализировали с точки зрения готовности конкретных больниц. Согласно информации Павла Ковтонюка, вспышки коронавируса не распространены равномерно.

"Были проанализированы все больницы, которые определены в первой волне противодействия COVID-19 в Украине, их более 400. Соответствующую информацию нанесли на график, чтобы оценить нагрузку. Как оказалось, каждая 5 больница в Украине уже достигла предела своей нагрузки, а 54 больницы из 400 имеют 100% заполняемость и не могут принимать новых больных ", – рассказал он.

Возрастет ли количество ПЦР-тестирования

Согласно словам правительства, в Украине должны проводить 75 000 тестирований на коронавирус в сутки, однако эксперт отметил, что такого количества достигнут еще не скоро.

При соответствующих объемах инфицирования 75000 – мало, ведь при 7 тысячах случаев заболевания в день необходимо делать примерно 140 000 тестов. Это необходимо для того, чтобы держать ситуацию под контролем, ведь заболеваемость растет,

– сказал Павел Ковтонюк.

Он отметил, что надо действовать в комплексе, то есть разворачивать системы тестирования и вводить необходимые ограничения, чтобы количество заражений уменьшалась – только так ситуацию можно будет взять под контроль.

ПЦР-тесты в Украине / инфографика 24 канала