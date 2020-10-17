Авиацию считают самым безопасным видом транспорта. Это – из-за малого количества инцидентов и фатальных случаев, связанных с ним. За год пилоты совершили примерно 39 миллионов вылетов.

По данным ВОЗ, ежегодно в автомобильных катастрофах погибает примерно 1 миллион 350 тысяч человек. Зато авиакатастроф – гораздо меньше. О популярных мифах об авиации – читайте в материале программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. После удачной посадки надо аплодировать

По словам бортпроводницы украинской авиакомпании Анастасии Коломиец, традиция аплодировать – украинская и стран СНГ. Ведь иностранцы никогда не аплодируют. Пилоты в наушниках, двери – бронированные, поэтому они не слышат аплодисментов.

Пилоты этого не слышат абсолютно. У них двери полностью герметично закрыты,

– отметил бывший бортпроводник, основатель школы стюардесс Назар Кравец.

Кроме этого, обычно эта традиция мешает бортпроводницам. Ведь когда они – на этапе взлета или посадки, то прислушиваются к работе самолета. Им обязательно нужно слышать посторонние звуки или грохот.

Миф 2. Если откажет двигатель – самолет упадет

Самолет либо же 100 тонн металла с 1 500 людей внутри, в случае отказа обоих двигателей на высоте 10 может метров может планировать больше 100 километров. Да еще и успешно сесть. Самый известный такой эпизод – легендарное приводнение на реке Гудзон в 2009 году.

Трейлер фильма о легендарном приводнении: смотрите видео

Тогда пилот Челси Салленбергер сумел посадить Airbus с обоими неработающими двигателями. Все 155 человек на борту выжили. Причиной поломки двигателей стала стая канадских казарок.

Авиаспециалист Кирилл Новиков заметил: "Авиация так спроектирована, чтобы всех приборов было минимум 2 единицы, для дублирования. Для пассажирской авиации не может быть самолет на 1 двигателе".

Миф 3. Достаточно одной птицы, чтобы вывести из строя самолет

В год происходит более 10 тысяч столкновений самолетов с птицами и большинство – без последствий. Компания Rolls-Royce даже имеет собственную ферму, где выращивает цыплят, чтобы тестировать свои двигатели. Производители самолетов используют специальные куриные пушки, из которых стреляют птицами по ветровому стеклу и двигателях.

Компания тестирует двигатели на цыплятах: смотрите видео

"Аэропорты планируют так, чтобы взлет и посадка осуществляли в благоприятной орнитологический атмосфере. Там, где аэропорт – не должно быть путей миграции птиц", – отметил Кирилл Новиков.

В аэропорту Salt Lake City держат свиней, которые поедают яйца чаек, что решили гнездиться возле терминала.

Во Флориде охотничьи собаки гоняют цапель.

А в Нидерландах придумали птицу-дрон. Это имитация орла, которая распугивает других птиц.

Миф 4. Самолет может упасть из-за турбулентности

Турбулентность – не является критическим явлением. Она предусмотрена конструкцией самолета и не влияет на него.



Может ли самолет упасть из-за турбулентности / Фото Iniciar Negocios

Миф 5. Самолеты исчезают бесследно в Бермудском треугольнике

Со времен Колумба Бермудский треугольник тревожил людей. В начале ХХ века там затонул корабль с 300 людьми на борту. В 1945 году 5 бомбардировщиков бесследно исчезли. На поиски отправили корабль – и он тоже исчез.

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За последние 500 лет – 50 кораблей и 20 самолетов действительно исчезли в Бермудском треугольнике. Объяснение может быть очень простым – треть всех частных судов и четверть самолетов так или иначе пролетают над этим регионом. А где много суден – там и много исчезновений.

По словам эксперта Назара Кравца, в обычных условиях без мыслей о мистике с самолетом вообще ничего не может произойти. Это – умный робот-компьютер, который все контролирует.



Исчезают ли бесследно самолеты в Бермудском треугольнике / Скриншот с видео

Миф 6. Автопилот выполняет 99% управления самолетом

Чем дальше развивается авиация, тем больше внимания уделяют автоматическим системам. Автопилот выдумали очень давно. И он действительно помогает разгрузить пилотов, ведь они могут отвлекаться на другие действия.

Командир самолета Международных авиалиний Украины Денис Давыдов подтвердил, что в основном пилоты сами сажают самолеты. Посадка с автопилотом – это 2 – 3%.

Миф 7. Самолет может посадить каждый

В 2011 году тренировочный центр Boeing пригласил 30 опытных пилотов легкомоторных самолетов на тренажере посадить свою новую модель. Не удалось никому.

Аматор за штурвалом: смотрите видео

"Посадить самолет неподготовленный человек вряд ли сможет, даже с помощью диспетчеров. Ведь во время посадки нужно контролировать многие параметры и управлять", – сообщил авиаспециалист Новиков.

Миф 8. Мобильные телефоны опасны в полете, поэтому их следует выключать

Ни одной подтвержденной авиакатастрофы из-за невыключенного мобильного телефона не зафиксировано, но в 75 случаях они – подозреваются. Чаще всего – как причина пожара. А, как известно, самолет может полностью сгореть за 90 секунд.

Это требование не так авиакомпаний, как телекоммуникаций. Ведь если телефон не выключен, то он подключается к башням. Тогда начинаются помехи в сети.



Опасны ли мобильные телефоны в полете / Фото Silicon.fr

Миф 9. Психическое и физическое состояние человека в полете ухудшается

Воздух в самолете в 5 раз суше, чем в пустыне "Сахара", а атмосферное давление соответствует тому, которое чувствовал бы человек на высоте 1,5 километра над уровнем моря.

Миф 10. Томатный сок вкуснее в воздухе

"Томатный сок – кислый и вкуснее в полете. Это, видимо, связано с понижением давления", – сказала бортпроводница Анастасия Коломиец. Она добавила: "Если это украинский город, например, Львов, то люди чаще просят яблочный. А если люди летят в Шарм, то выбирают томатный. Им действительно он нравится больше".

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Из-за сухости воздуха чувствительность вкусовых рецепторов к сладкому и кислому подавляется, а фоновый шум двигателей нагружает нервную систему и лишает возможности почувствовать фруктовые и цветочные ноты. Поэтому, фруктовые соки и даже вина на вкус хуже. А томатный представляется вполне приемлемым, да еще и полезен в полете.

Такой же полезной станет и вторая часть программы "Осторожно, миф!" об авиации. В ней вы узнаете, вносят ли авиакомпании строптивых пассажиров в черные списки.