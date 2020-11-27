Во времена диджитализации информацию можно получить за секунды и из любой точки мира, если есть связь или интернет. Украинцы пользуются большинством видов коммуникации хотя бы раз в день.

Сейчас самым приоритетным каналом для этого остается телевидение. Такие результаты социологического исследования "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеобеспечения" опубликовали в Украинском институте книги.

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В целом в исследовании приняло участие 3900 человек в возрасте от 6 до 17 лет и от 19 до 59 лет, среди них:

2100 взрослых,

1800 детей.

►Результаты показали, что телевидение 73% респондентов смотрит по меньшей мере несколько раз в неделю.

► На следующей строчке идут сообщения в социальных сетях – 69% опрашиваемых "получают" оттуда информацию.

► Через интернет-СМИ чуть больше половины – 53%.

► По радио – 43%.

Наименее приоритетными являются печатные газеты – 15% и журналы – 6% респондентов.

Интересные факты

Исследование показало, что, как и в 2018 году, в 2020 году украинцы в возрасте 15 – 59 лет чаще всего смотрят телевидение и читают сообщения в социальных сетях – 48 % и 40% соответственно. И делают они это каждый день.

Также речь идет о том, что, вероятно, соцсети забирают аудиторию в интернет-СМИ. Последними стали пользоваться меньше по сравнению с прошлыми годами.

Кроме этого, в 2020 году выросла частота слушания радио и снизилась частота чтения печатных газет и журналов.

Справка. Опрос провели в августе – сентябре 2020 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.