Многим зрителям интересно, как происходит процесс создания новости и как выглядит в целом работа на телевидении. Журналисты 24 канала ко Дню работника радио, телевидения и связи показали как работает телеканал изнутри.

Местом, где работают все журналисты, является ньюзрум. Конечно, каждая новость начинается с идеи – для этого представители медиа собираются вместе. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

Актуально 24 канал – самый популярный новостной сайт Украины: рейтинг

Как работает телевидение

Поскольку речь идет о телевидении – новости не только рассказывают, но и показывают. Для того, чтобы это сделать, нужно много качественного видео, в чем операторы настоящие профессионалы.



Для качественного видео необходима профессиональная работа операторов / Скриншот из видео

В то же время режиссеры монтажа из огромного количества видео выберут одно, которое в итоге и увидит зритель.



Режиссеры монтажа выбирают среди огромного количества видео / Скриншот из видео

Работа тех, кто управляет эфиром, довльно хлопотная. То, что увидит зрители по всей стране, зависит именно от того, что они нажмут.



Качество эфира зависит от работы руководителей / Скриншот з відео

Журналисты о работе на телеканале: смотрите сюжет 24 канала

Что известно о празднике

Ежегодно 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Первая передача "Украинского радио" вышла в эфир именно в этот день в 1924 году.

Праздник установили в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины. Поэтому к празднованию также приобщаются интернет-медиа.